Sorprende con esta receta de queso crema cremosa y natural

Esta receta de queso crema casero es ideal para quienes buscan un producto fresco, cremoso y natural, perfecto para untar, cocinar o preparar postres . Su textura suave y su sabor delicado lo convierten en un ingrediente versátil que puede acompañar panes , galletas , frutas , salsas y rellenos de repostería.

El queso crema es uno de los lácteos más populares a nivel mundial, gracias a su consistencia cremosa y su sabor ligeramente ácido que combina con lo dulce y lo salado. Prepararlo en casa permite controlar la calidad de los ingredientes, evitando aditivos y conservantes presentes en las versiones comerciales. Además, hacer queso crema casero es más sencillo de lo que muchos piensan: solo se necesita leche , crema de leche ( nata ) y un poco de ácido para lograr la textura deseada. Podrás experimentar con distintos grados de cremosidad, ajustando la cantidad de crema o el tiempo de reposo , y también añadir sabores como hierbas , ajo o especias si quieres un toque personalizado.

Hacer queso crema en casa no solo es gratificante, sino que también garantiza frescura y un sabor inigualable. Puedes usarlo en desayunos sobre tostadas , en pasteles , cheesecakes , dips , rellenos de panes y hasta en salsas cremosas para pastas o vegetales .

Leche entera (500 ml), crema de leche o nata (250 ml), jugo de limón o vinagre blanco (2-3 cucharadas), sal fina (½ cucharadita), opcional: hierbas frescas, ajo en polvo o especias al gusto.

Paso a paso para preparar queso crema

En una olla mediana, mezcla la leche entera y la crema de leche. Calienta a fuego medio hasta que la mezcla esté tibia y comience a formar pequeñas burbujas en los bordes, sin llegar a hervir. Retira la olla del fuego y agrega el jugo de limón o vinagre, mezclando suavemente durante 1 minuto. Verás cómo la mezcla comienza a cuajarse, separando el suero del sólido. Cubre la olla con un paño limpio y deja reposar 10-15 minutos para que el proceso de cuajado continúe. Coloca un colador sobre un bol grande y cúbrelo con una gasa o paño fino. Vierte la mezcla cuajada en el colador para escurrir el suero. Deja escurrir durante 30-60 minutos, dependiendo de qué tan firme quieras el queso crema. Cuanto más tiempo, más espeso quedará. Transfiere el queso cuajado a un bol y añade la sal. Mezcla suavemente con una cuchara o batidor hasta obtener una textura homogénea y cremosa. Si deseas, agrega hierbas frescas picadas, ajo en polvo o especias al gusto para dar un toque personalizado al queso crema. Guarda el queso crema casero en un recipiente hermético en el refrigerador. Se conservará fresco durante 5-7 días.

Siempre prepararlo en casa es más rico. La receta de queso crema casero permite controlar la frescura y evitar aditivos presentes en versiones comerciales. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Antes de usar, mezcla suavemente con una cuchara para devolverle cremosidad, especialmente si ha estado refrigerado por varias horas.

Disfruta el queso crema en tostadas, panes, galletas, dips, salsas o como ingrediente en tus postres favoritos.

El queso crema casero es una receta sencilla y versátil que aporta frescura, sabor y cremosidad a cualquier preparación. Su elaboración permite controlar los ingredientes, evitando aditivos y conservantes presentes en productos comerciales, garantizando así un alimento más natural y saludable. La textura suave y el sabor ligeramente ácido se adaptan tanto a preparaciones dulces como saladas, convirtiéndolo en un aliado en la cocina para desayunos, meriendas, dips, rellenos y postres como cheesecakes. Prepararlo en casa también ofrece la posibilidad de experimentar con hierbas, especias o ajo, creando versiones únicas y personalizadas. Además, su conservación en refrigeración asegura que puedas tener queso crema fresco listo para usar en cualquier momento. Con pocos ingredientes y un proceso simple, se puede obtener un queso crema delicioso, nutritivo y completamente casero, elevando cualquier plato o snack a una experiencia más sabrosa y natural. ¡Y a disfrutar!