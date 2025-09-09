Receta de batatas fritas caseras: el snack crujiente y dulce que vas a amar.
Crujientes por fuera y suaves por dentro, esta receta de batatas fritas es perfecta para cualquier ocasión.
Esta receta de batatas fritas te enseñará a preparar un acompañamiento o snack delicioso que combina lo mejor de lo crujiente con el toque dulce natural de este tubérculo. Fácil de hacer en casa, puedes adaptarla tanto para una versión tradicional frita como para una alternativa más ligera al horno o en freidora de aire.
Las batatas, también conocidas como camotes o boniatos, son un ingrediente muy versátil y nutritivo que se consume en diferentes culturas alrededor del mundo. Su sabor naturalmente dulce las convierte en una opción distinta a las papas comunes, ofreciendo un contraste ideal entre lo salado y lo dulce cuando se fríen o asan. En esta receta de batatas fritas descubrirás cómo lograr el equilibrio perfecto entre una textura crujiente por fuera y una suavidad irresistible por dentro.
Además, las batatas son ricas en fibra, antioxidantes y vitaminas como la A y la C, lo que las convierte en una guarnición o snack más nutritivo. Son perfectas para acompañar carnes, hamburguesas, pescados o incluso para disfrutarlas solas con un poco de sal, hierbas aromáticas o salsas caseras como mayonesa, alioli o kétchup. Prepararlas no requiere demasiados pasos ni ingredientes complicados: lo más importante es el corte, la temperatura del aceite y un buen sazonado final.
Si buscas sorprender a tu familia o amigos con un toque diferente en la mesa, esta receta es perfecta para ti. Podrás hacerlas fritas para una textura más tradicional o al horno/freidora de aire si prefieres reducir la cantidad de grasa sin renunciar al sabor.
Ingredientes
Batatas 1 kg, aceite vegetal cantidad suficiente para freír, sal fina al gusto, pimienta negra molida al gusto, pimentón dulce o picante 1 cucharadita (opcional), ajo en polvo 1 cucharadita (opcional), hierbas secas como orégano o tomillo al gusto (opcional).
Paso a paso para que prepares batatas fritas
- Lava bien las batatas para retirar toda la suciedad de la piel. Si lo prefieres, puedes pelarlas, aunque dejar la cáscara añade textura y un toque rústico.
- Corta las batatas en bastones del mismo tamaño, procurando que no sean demasiado gruesos para que se cocinen de manera uniforme. También puedes cortarlas en rodajas finas si prefieres un estilo tipo chips.
- Coloca los bastones en un bol con agua fría y déjalos reposar entre 20 y 30 minutos. Este paso ayuda a eliminar el exceso de almidón y favorece una textura más crujiente.
- Escurre bien las batatas y sécalas con un paño de cocina limpio o papel absorbente. Es importante que no queden húmedas para evitar que salte el aceite y para conseguir un mejor dorado.
- Calienta abundante aceite en una sartén profunda o freidora a unos 170-180 °C. Para comprobar la temperatura, introduce un pequeño trozo de batata: si burbujea de inmediato, el aceite está listo.
- Fríe las batatas en tandas pequeñas para evitar que se peguen y que el aceite pierda temperatura. Cocínalas durante 4-6 minutos hasta que estén doradas y crujientes por fuera.
- Retira con una espumadera y coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
- Sazona inmediatamente con sal y, si lo deseas, agrega pimienta negra, pimentón, ajo en polvo o hierbas secas para darles un toque extra de sabor.
De la cocina a tu mesa
Sirve las batatas fritas calientes, acompañadas de la salsa que más te guste: mayonesa casera, salsa de yogur, alioli o incluso una mezcla dulce como miel o mostaza.
Si prefieres una opción más ligera, puedes hornearlas: coloca los bastones en una bandeja, añade un poco de aceite y hornea a 200 °C durante 25-30 minutos, girándolos a mitad de cocción. También puedes hacerlas en freidora de aire, cocinándolas a 200 °C durante 15-20 minutos.
Las batatas fritas son una receta que combina sencillez, sabor y versatilidad. Su equilibrio entre lo crujiente del exterior y lo tierno del interior las convierte en un acompañamiento irresistible que compite con las papas fritas tradicionales, pero con un toque dulce único. Además, son una alternativa más nutritiva gracias a su contenido de fibra, antioxidantes y vitaminas.
Prepararlas en casa te permite personalizar el corte, el sazonado y hasta la técnica de cocción: fritas, al horno o en freidora de aire. De esta forma, puedes adaptarlas a tu gusto y estilo de alimentación, logrando siempre un resultado delicioso. Sirve estas batatas fritas junto a carnes, hamburguesas, pescados o simplemente disfrútalas solas con una buena salsa casera. ¡Y a disfrutar!