Receta de tarta de peras con crema de almendras: rica y fácil de hacer
Aprendé cómo hacer una tarta de peras con crema de almendras con esta receta paso a paso muy sencilla. ¡Probala!
Entre tantas opciones de tartas dulces, la de peras siempre logra destacar por su elegancia. No solo es un postre visualmente delicado, sino que combina la suavidad jugosa de la fruta y la cremosidad de la crema de almendras. No es una receta complicada, pero sí tiene ese aire sofisticado que da gusto de ver, sin contar lo rica que es. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa sablée:
-
250 g de harina 0000
125 g de manteca fría en cubos
80 g de azúcar impalpable
1 huevo
1 pizca de sal
Para la crema de almendras:
-
100 g de manteca blanda
100 g de azúcar
100 g de almendras molidas
2 huevos
1 cdita de esencia de vainilla
Para la cubierta:
-
3 peras maduras pero firmes
50 g de azúcar
20 g de manteca
Paso a paso de la receta
-
Masa sablée: mezclá la harina con la manteca fría hasta obtener un arenado. Sumá el azúcar, la sal y el huevo. Integrá sin amasar demasiado, formá un bollo y llevá a la heladera por 30 minutos.
Estirado y horneado en blanco: estirá la masa y cubrí un molde para tarta. Pinchá la base con un tenedor, cubrí con papel manteca y porotos secos, y horneá a 180 °C por 15 minutos. Retirá el papel y horneá 5 minutos más.
Crema de almendras: batí la manteca blanda con el azúcar hasta que quede cremosa. Incorporá los huevos de a uno, luego la vainilla y las almendras molidas.
Caramelizar peras: pelá y cortá las peras en gajos. En una sartén, fundí la manteca con el azúcar hasta lograr un caramelo claro y dorá allí las peras unos minutos, apenas para que tomen brillo y sabor.
Armar la tarta: volcá la crema de almendras sobre la base precocida. Acomodá los gajos de pera caramelizada encima, en forma de abanico o espiral.
Horneado final: cociná la tarta a 180 °C por 30 minutos, hasta que la crema de almendras esté firme y dorada.
Presentación: dejá enfriar un poco, espolvoreá con azúcar impalpable y serví tibia. ¡Y listo!