Receta para hacer las más deliciosas galletas de miel y canela en casa paso a paso.

Esta receta de galletas de miel y canela es ideal para quienes buscan un dulce casero, aromático y delicioso. Con su textura suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera, estas galletas son perfectas para meriendas, desayunos o momentos especiales en familia.

Las galletas de miel y canela combinan dos sabores clásicos que evocan calidez y nostalgia. La miel aporta dulzor natural y jugosidad, mientras que la canela ofrece un aroma y sabor especiado que hacen que cada bocado sea irresistible. Prepararlas en casa no solo permite controlar la cantidad de azúcar y miel, sino también experimentar con la intensidad de la canela o agregar otros ingredientes como nueces, jengibre o esencia de vainilla. Aunque a simple vista parecen sencillas, estas galletas requieren atención a los tiempos de mezclado y horneado para lograr la textura perfecta: crujientes por fuera y tiernas en el interior. Son aptas para toda la familia y se puede adaptar fácilmente a diferentes ocasiones, desde desayunos cotidianos hasta reuniones especiales, siendo también un excelente regalo casero durante festividades o celebraciones.

Todos los ingredientes para preparar unas deliciosas galletas de miel con canela. La receta de galletas de miel y canela combina dulzor natural y aroma especiado en cada bocado. Shutterstock

Ingredientes Harina de trigo (250 g), mantequilla a temperatura ambiente (100 g), miel (80 g), azúcar (50 g), huevo grande (1), canela en polvo (1 cucharadita), polvo de hornear (½ cucharadita), sal (¼ cucharadita), esencia de vainilla (opcional, ½ cucharadita).

Paso a paso para preparar galletas de miel con canela Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel de hornear. En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar y la miel hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Añade el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien hasta integrarlos completamente. Tamiza la harina junto con la canela, el polvo de hornear y la sal. Incorpora poco a poco los ingredientes secos a la mezcla húmeda, mezclando con movimientos envolventes hasta formar una masa suave. Con las manos ligeramente enharinadas, toma pequeñas porciones de masa y forma bolitas del tamaño de una nuez. Coloca las bolitas sobre la bandeja, dejando espacio entre ellas, y aplástalas ligeramente con la palma de la mano o con un tenedor para darles forma de galleta. Hornea durante 12-15 minutos, o hasta que los bordes estén dorados y la superficie firme al tacto. Retira las galletas del horno y deja enfriar unos minutos sobre la bandeja antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente. Una vez frías, se pueden espolvorear con un poco de azúcar glass o canela extra para decoración, si se desea. Guarda las galletas en un recipiente hermético para mantener su frescura y textura crujiente.