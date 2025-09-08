Receta para hacer las más deliciosas galletas de miel y canela en casa paso a paso.
La receta de galletas de miel y canela combina suavidad, dulzor y aroma casero para momentos dulces e inolvidables.
Esta receta de galletas de miel y canela es ideal para quienes buscan un dulce casero, aromático y delicioso. Con su textura suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera, estas galletas son perfectas para meriendas, desayunos o momentos especiales en familia.
Las galletas de miel y canela combinan dos sabores clásicos que evocan calidez y nostalgia. La miel aporta dulzor natural y jugosidad, mientras que la canela ofrece un aroma y sabor especiado que hacen que cada bocado sea irresistible. Prepararlas en casa no solo permite controlar la cantidad de azúcar y miel, sino también experimentar con la intensidad de la canela o agregar otros ingredientes como nueces, jengibre o esencia de vainilla. Aunque a simple vista parecen sencillas, estas galletas requieren atención a los tiempos de mezclado y horneado para lograr la textura perfecta: crujientes por fuera y tiernas en el interior. Son aptas para toda la familia y se puede adaptar fácilmente a diferentes ocasiones, desde desayunos cotidianos hasta reuniones especiales, siendo también un excelente regalo casero durante festividades o celebraciones.
Ingredientes
Harina de trigo (250 g), mantequilla a temperatura ambiente (100 g), miel (80 g), azúcar (50 g), huevo grande (1), canela en polvo (1 cucharadita), polvo de hornear (½ cucharadita), sal (¼ cucharadita), esencia de vainilla (opcional, ½ cucharadita).
Paso a paso para preparar galletas de miel con canela
- Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel de hornear.
- En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar y la miel hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
- Añade el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien hasta integrarlos completamente.
- Tamiza la harina junto con la canela, el polvo de hornear y la sal. Incorpora poco a poco los ingredientes secos a la mezcla húmeda, mezclando con movimientos envolventes hasta formar una masa suave.
- Con las manos ligeramente enharinadas, toma pequeñas porciones de masa y forma bolitas del tamaño de una nuez.
- Coloca las bolitas sobre la bandeja, dejando espacio entre ellas, y aplástalas ligeramente con la palma de la mano o con un tenedor para darles forma de galleta.
- Hornea durante 12-15 minutos, o hasta que los bordes estén dorados y la superficie firme al tacto.
- Retira las galletas del horno y deja enfriar unos minutos sobre la bandeja antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente.
- Una vez frías, se pueden espolvorear con un poco de azúcar glass o canela extra para decoración, si se desea.
- Guarda las galletas en un recipiente hermético para mantener su frescura y textura crujiente.
De la cocina a tu mesa
Las galletas de miel y canela son una receta sencilla y versátil que aporta sabor, aroma y calidez a cualquier momento del día. Su combinación de miel y canela crea un equilibrio perfecto entre dulzor y especias, mientras que su textura crujiente por fuera y tierna por dentro las hace irresistibles. Prepararlas en casa ofrece la ventaja de controlar los ingredientes y adaptarlas a los gustos personales, ya sea ajustando la cantidad de miel, agregando nueces o variando la intensidad de la canela. Estas galletas también son ideales para compartir en familia, regalar en ocasiones especiales o saborear con una bebida caliente, potenciando su aroma y sabor únicos. Además, se conservan bien durante varios días si se almacenan correctamente, manteniendo su frescura y suavidad. Las galletas de miel y canela demuestran que los clásicos caseros siempre son una opción deliciosa y reconfortante para cualquier momento del día, transformando una simple merienda en una experiencia memorable. ¡Y a disfrutar!