La receta que reúne a todos: fideos con salsa casera para toda la familia

Si hay un plato que siempre salva cualquier comida, es esta receta de fideos con salsa . Es simple, económica y muy sabrosa. Los fideos combinados con una salsa de tomate casera crean un plato perfecto para un almuerzo rápido o una cena reconfortante.

En Argentina, la receta de fideos con salsa se volvió un clásico de los almuerzos familiares.

Fideos con salsa casera para toda la familia

1- En una olla grande colocá agua con sal y llevá a hervor.

2- Agregá los fideos secos y cociná según el tiempo indicado en el paquete.

3- Mientras tanto, pelá la cebolla y cortala en cubos pequeños.

4- En una sartén calentá el aceite de oliva y agregá la cebolla picada.

5- Cociná hasta que la cebolla esté transparente y sumá el ajo picado.

6- Agregá el tomate triturado, la sal, la pimienta negra molida, el azúcar y el orégano seco.

7- Cociná la salsa a fuego medio durante 15 minutos para que espese.

8- Escurrí los fideos y mezclalos con la salsa de tomate.

9- Serví los fideos con salsa y agregá el queso rallado por encima.

Un buen plato de fideos con salsa El secreto de una buena receta de fideos con salsa es cocinar la salsa lentamente para concentrar el sabor. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de fideos con salsa es uno de los platos más tradicionales de la cocina casera. Es simple de preparar y siempre queda bien. La salsa de tomate aporta un sabor intenso que combina perfecto con los fideos y el toque final de queso rallado. Es un plato ideal para compartir en familia y que suele gustar a todos. Si sobra, se conserva hasta dos días en heladera en un recipiente cerrado y se puede recalentar fácilmente en sartén o microondas. ¡A poner la mesa!.