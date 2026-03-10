La mejor receta de brazo de gitano con nata y fresa que vas a probar

Esta receta de brazo de gitano con nata y fresa es un clásico muy querido de la repostería española. Su combinación de bizcocho esponjoso, nata montada y fresas frescas lo convierte en un postre ligero y delicioso. Con el paso a paso podrás preparar un dulce vistoso, perfecto para celebraciones o para disfrutar en familia.

El secreto de una buena receta está en enrollar el bizcocho cuando aún está templado.

1- Precalentar el horno a 180 grados y preparar una bandeja con papel de horno.

2- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara, espumosa y con bastante volumen.

3- Añadir el extracto de vainilla y mezclar suavemente.

4- Tamizar la harina de trigo con la sal e incorporarla poco a poco a la mezcla con movimientos envolventes.

5- Verter la masa en la bandeja formando una capa fina y uniforme.

6- Hornear durante 10 a 12 minutos hasta que el bizcocho esté ligeramente dorado.

7- Colocar el bizcocho sobre un paño limpio y enrollarlo suavemente mientras aún esté templado para darle forma.

8- Montar la nata con el azúcar glass hasta que quede firme.

9- Lavar y cortar las fresas en trozos pequeños.

10- Desenrollar el bizcocho, extender la nata montada y repartir las fresas por encima.

11- Volver a enrollar el brazo de gitano con cuidado.

12- Espolvorear azúcar glass por encima antes de servir.

Un clásico imbatible El nombre de este dulce tiene varias teorías, pero ninguna explica con certeza el origen de la receta. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El brazo de gitano con nata y fresa es uno de esos postres que siempre quedan bien en cualquier mesa. Esta receta destaca por su equilibrio entre la suavidad del bizcocho, la cremosidad de la nata montada y el frescor de las fresas. En España es muy habitual encontrar este dulce en pastelerías y celebraciones familiares. Lo ideal es conservarlo en el frigorífico y consumirlo en uno o dos días para mantener la nata en perfecto estado. ¡Probá este postre!.