La mejor receta de brazo de gitano con nata y fresa que vas a probar
La receta de brazo de gitano con nata y fresa es un postre clásico de la repostería española, ligero, esponjoso y perfecto para cualquier celebración.
Esta receta de brazo de gitano con nata y fresa es un clásico muy querido de la repostería española. Su combinación de bizcocho esponjoso, nata montada y fresas frescas lo convierte en un postre ligero y delicioso. Con el paso a paso podrás preparar un dulce vistoso, perfecto para celebraciones o para disfrutar en familia.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
-
120 gramos de harina de trigo.
120 gramos de azúcar.
4 huevos.
5 mililitros de extracto de vainilla.
2 gramos de sal.
300 mililitros de nata para montar.
40 gramos de azúcar glass.
200 gramos de fresas frescas.
30 gramos de azúcar glass extra para decorar.
Paso a paso para crear un brazo de gitano con nata y fresa casero delicioso
1- Precalentar el horno a 180 grados y preparar una bandeja con papel de horno.
2- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara, espumosa y con bastante volumen.
3- Añadir el extracto de vainilla y mezclar suavemente.
4- Tamizar la harina de trigo con la sal e incorporarla poco a poco a la mezcla con movimientos envolventes.
5- Verter la masa en la bandeja formando una capa fina y uniforme.
6- Hornear durante 10 a 12 minutos hasta que el bizcocho esté ligeramente dorado.
7- Colocar el bizcocho sobre un paño limpio y enrollarlo suavemente mientras aún esté templado para darle forma.
8- Montar la nata con el azúcar glass hasta que quede firme.
9- Lavar y cortar las fresas en trozos pequeños.
10- Desenrollar el bizcocho, extender la nata montada y repartir las fresas por encima.
11- Volver a enrollar el brazo de gitano con cuidado.
12- Espolvorear azúcar glass por encima antes de servir.
De la cocina a la mesa
El brazo de gitano con nata y fresa es uno de esos postres que siempre quedan bien en cualquier mesa. Esta receta destaca por su equilibrio entre la suavidad del bizcocho, la cremosidad de la nata montada y el frescor de las fresas. En España es muy habitual encontrar este dulce en pastelerías y celebraciones familiares. Lo ideal es conservarlo en el frigorífico y consumirlo en uno o dos días para mantener la nata en perfecto estado. ¡Probá este postre!.