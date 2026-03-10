Bizcocho de coco "fit": la receta para una merienda saludable y esponjosa sin harina de trigo

Es posible comer saludable sin usar harina tradicional. Una receta que estará lista en menos de media hora.

Para los que buscan una receta saludable, existe una manera de merendar con ingredientes de alta calidad nutricional. Hay un bizcocho de coco fit que se está perfilando entre los favoritos. Esto es gracias a una combinación de harinas alternativas y yogur con la que se logra una textura húmeda.

Endulzante: ¾ taza de panela o azúcar de coco.

Materia grasa: ¾ taza de aceite de coco (líquido).

Base seca: 1 taza de harina de coco y 1 taza de harina de avena.

Toque tropical: 50 g de coco rallado y 2 yogures vegetales de coco (sin azúcar).

Estructura: 3 huevos.

Leudante: 1 gaseosa de sobre (tipo el "gasificante" de dos sobres, blanco y de color). Para la base se baten los huevos con el endulzante elegido hasta que la mezcla esté bien integrada. Sumar luego los yogures vegetales y el aceite de coco. Mezclar hasta que la textura sea fluida.

Gemini_Generated_Image_b5m6rnb5m6rnb5m6 Una receta con mucho sabor. Fuente: IA Gemini. El paso siguiente es añadir el coco rallado y ambas harinas. Como la masa tiende a ser espesa lo ideal es usar una cuchara de madera para trabajarla de manera más sencilla hasta que quede homogénea.

Para el torque final se incorpora primero el sobre blanco del gasificante y luego de mezclar se añade el sobre de color. Colocar la preparación en un molde engrasado con aceite de coco y alisar la parte superior con una espátula. Decorar con una lluvia extra de coco rallado.