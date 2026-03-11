Tarta de cebolla y queso: una receta fácil y cremosa para los días frescos
Receta paso a paso para preparar una tarta de cebolla con queso gratinado, para una comida simple y rendidora.
La tarta de cebolla, aunque se prepara con pocos ingredientes, tiene un resultado muy aromático gracias a la cocción lenta de la cebolla, que se vuelve suave y ligeramente dulce. Es una receta muy práctica para el día a día porque se puede servir caliente, tibia o fría, y funciona muy bien acompañada con una ensalada. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (para 4 porciones)
- 1 masa para tarta
- 3 cebollas grandes
- 3 huevos
- 150 ml de crema de leche
- 120 g de queso rallado o mozzarella
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Orégano o nuez moscada a gusto
Paso a paso de la receta
- Encender el horno y llevarlo a 180 °C.
- Pelar las cebollas y cortarlas en pluma fina.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén y cocinar la cebolla a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que esté blanda y ligeramente dorada.
- En un bowl batir los huevos con la crema de leche. Agregar sal, pimienta y el queso rallado.
- Colocar la masa para tarta en un molde y pinchar la base con un tenedor.
- Distribuir la cebolla cocida sobre la masa y luego volcar la mezcla de huevo y crema.
- Llevar al horno durante 25 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de cortar. ¡Y listo!