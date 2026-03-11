Tarta de cebolla y queso: una receta fácil y cremosa para los días frescos

La tarta de cebolla, aunque se prepara con pocos ingredientes, tiene un resultado muy aromático gracias a la cocción lenta de la cebolla, que se vuelve suave y ligeramente dulce. Es una receta muy práctica para el día a día porque se puede servir caliente, tibia o fría, y funciona muy bien acompañada con una ensalada. ¡Manos a la obra!