Tarta de cebolla y queso: una receta fácil y cremosa para los días frescos

Receta paso a paso para preparar una tarta de cebolla con queso gratinado, para una comida simple y rendidora.

Una receta riquísima que tenés que probar.

La tarta de cebolla, aunque se prepara con pocos ingredientes, tiene un resultado muy aromático gracias a la cocción lenta de la cebolla, que se vuelve suave y ligeramente dulce. Es una receta muy práctica para el día a día porque se puede servir caliente, tibia o fría, y funciona muy bien acompañada con una ensalada. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 1 masa para tarta
  • 3 cebollas grandes
  • 3 huevos
  • 150 ml de crema de leche
  • 120 g de queso rallado o mozzarella
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto
  • Orégano o nuez moscada a gusto
Receta paso a paso para una tarta exquisita.

Paso a paso de la receta

  1. Encender el horno y llevarlo a 180 °C.
  2. Pelar las cebollas y cortarlas en pluma fina.
  3. Calentar el aceite de oliva en una sartén y cocinar la cebolla a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que esté blanda y ligeramente dorada.
  4. En un bowl batir los huevos con la crema de leche. Agregar sal, pimienta y el queso rallado.
  5. Colocar la masa para tarta en un molde y pinchar la base con un tenedor.
  6. Distribuir la cebolla cocida sobre la masa y luego volcar la mezcla de huevo y crema.
  7. Llevar al horno durante 25 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.
  8. Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de cortar. ¡Y listo!

