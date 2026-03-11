Fartons valencianos súper esponjosos: la mejor receta casera

Esta receta de fartons valencianos es uno de los dulces más emblemáticos de la repostería de Valencia. Los fartons son bollos alargados, suaves y esponjosos, pensados especialmente para acompañar la famosa horchata de chufa .Siguiendo el paso a paso podrás prepararlos en casa y disfrutar de un clásico irresistible.

En muchas panaderías valencianas, la receta tradicional se mantiene casi igual desde su creación, con masa dulce muy esponjosa y glaseado de azúcar.

1- Templar la leche y disolver la levadura fresca en ella.

2- En un bol grande, mezclar la harina de trigo , el azúcar y la sal .

3- Añadir los huevos , la leche con levadura , el aceite de girasol y el extracto de vainilla .

4- Amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.

5- Dejar reposar la masa tapada durante una hora hasta que doble su tamaño.

6- Dividir la masa en porciones y formar tiras alargadas, dando la forma típica de fartons.

7- Colocar los fartons en una bandeja con papel de horno y dejar reposar 30 minutos más.

8- Precalentar el horno a 180 grados.

9- Hornear los fartons durante 12 a 15 minutos hasta que estén ligeramente dorados.

10- Mezclar el azúcar glass con el agua y glasear los fartons una vez templados.

Simplemente deliciosos Los fartons se diseñaron alargados a propósito, porque así se pueden mojar mejor en la horchata, algo clave en la receta original. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los fartons valencianos nacieron en Valencia en los años sesenta para acompañar la famosa horchata de chufa, una bebida muy refrescante típica de la región. Esta receta permite recrear en casa ese dulce tan característico de las cafeterías valencianas. Lo ideal es consumir estos dulces el mismo día, cuando están más tiernos y esponjosos. También pueden conservarse durante uno o dos días en un recipiente hermético. Su textura ligera los hace perfectos para mojar en horchata, café con leche o chocolate caliente. ¡Y listos!.