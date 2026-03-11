Fartons valencianos súper esponjosos: la mejor receta casera
Crujientes por fuera, tiernos por dentro y perfectos son estos dulces: esta receta de fartons valencianos caseros te va a transportar directo a Valencia.
Esta receta de fartons valencianos es uno de los dulces más emblemáticos de la repostería de Valencia. Los fartons son bollos alargados, suaves y esponjosos, pensados especialmente para acompañar la famosa horchata de chufa.Siguiendo el paso a paso podrás prepararlos en casa y disfrutar de un clásico irresistible.
Rinde: 10 porciones
Ingredientes
-
500 gramos de harina de trigo.
90 gramos de azúcar.
2 huevos.
100 mililitros de leche.
80 mililitros de aceite de girasol.
25 gramos de levadura fresca.
3 gramos de sal.
5 mililitros de extracto de vainilla.
150 gramos de azúcar glass.
30 mililitros de agua.
Paso a paso para crear unos dulces deliciosos
1- Templar la leche y disolver la levadura fresca en ella.
2- En un bol grande, mezclar la harina de trigo, el azúcar y la sal.
3- Añadir los huevos, la leche con levadura, el aceite de girasol y el extracto de vainilla.
4- Amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.
5- Dejar reposar la masa tapada durante una hora hasta que doble su tamaño.
6- Dividir la masa en porciones y formar tiras alargadas, dando la forma típica de fartons.
7- Colocar los fartons en una bandeja con papel de horno y dejar reposar 30 minutos más.
8- Precalentar el horno a 180 grados.
9- Hornear los fartons durante 12 a 15 minutos hasta que estén ligeramente dorados.
10- Mezclar el azúcar glass con el agua y glasear los fartons una vez templados.
De la cocina a la mesa
Los fartons valencianos nacieron en Valencia en los años sesenta para acompañar la famosa horchata de chufa, una bebida muy refrescante típica de la región. Esta receta permite recrear en casa ese dulce tan característico de las cafeterías valencianas. Lo ideal es consumir estos dulces el mismo día, cuando están más tiernos y esponjosos. También pueden conservarse durante uno o dos días en un recipiente hermético. Su textura ligera los hace perfectos para mojar en horchata, café con leche o chocolate caliente. ¡Y listos!.