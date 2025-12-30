Torrijas españolas irresistibles: receta clásica que siempre funciona
Esta receta de torrijas combina tradición, sabor y sencillez, logrando un dulce clásico perfecto para disfrutar en cualquier ocasión.
Esta receta de torrijas es uno de los dulces más tradicionales de la repostería española, especialmente popular durante Semana Santa. Elaboradas con pan, leche y huevo, estas delicias destacan por su textura suave y su sabor reconfortante. Este procedimiento combina sencillez, tradición y un resultado irresistible para cualquier ocasión. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 10 torrijas)
-
Pan del día anterior en rebanadas gruesas: 10 unidades
Leche entera: 1 litro
Azúcar: 150 gramos
Canela en rama: 1 unidad
Cáscara de limón: 1 tira
Huevos: 3 unidades
Aceite para freír: cantidad necesaria
Azúcar extra para espolvorear: a gusto
Canela en polvo: a gusto
Miel o almíbar: opcional, para servir
Paso a paso para lograr torrijas perfectas
-
Coloca la leche en una olla junto con el azúcar, la canela en rama y la cáscara de limón.
-
Calienta sin hervir, mezcla bien y deja infusionar durante 10 minutos.
Retira la canela y la cáscara de limón.
-
Vierte la leche tibia sobre las rebanadas de pan y deja que se empapen bien.
Bate los huevos en un recipiente aparte.
Pasa cada rebanada de pan por el huevo batido.
Calienta abundante aceite en una sartén.
Fríe las torrijas hasta que estén doradas por ambos lados.
Retira y escurre sobre papel absorbente.
Espolvorea con azúcar y canela o baña con miel antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las torrijas son un postre emblemático que representa la esencia de la cocina tradicional española. Esta receta transforma ingredientes simples en un dulce lleno de sabor y nostalgia. Su interior suave, combinado con el aroma de la canela y el limón, las convierte en un bocadillo irresistible. Además, es una preparación muy versátil, ya que puede adaptarse con vino, almíbar o diferentes tipos de pan. ¡A disfrutar!