Torrijas españolas irresistibles: receta clásica que siempre funciona

Esta receta de torrijas combina tradición, sabor y sencillez, logrando un dulce clásico perfecto para disfrutar en cualquier ocasión.

Candela Spann

Estas torrijas se ganarán el corazón de todos
Shutterstock

Esta receta de torrijas es uno de los dulces más tradicionales de la repostería española, especialmente popular durante Semana Santa. Elaboradas con pan, leche y huevo, estas delicias destacan por su textura suave y su sabor reconfortante. Este procedimiento combina sencillez, tradición y un resultado irresistible para cualquier ocasión. ¡A cocinar!

La receta de torrijas nació como una forma de aprovechar el pan duro.
La receta de torrijas nació como una forma de aprovechar el pan duro.

Ingredientes (rinde 10 torrijas)

  • Pan del día anterior en rebanadas gruesas: 10 unidades

  • Leche entera: 1 litro

  • Azúcar: 150 gramos

  • Canela en rama: 1 unidad

  • Cáscara de limón: 1 tira

  • Huevos: 3 unidades

  • Aceite para freír: cantidad necesaria

  • Azúcar extra para espolvorear: a gusto

  • Canela en polvo: a gusto

  • Miel o almíbar: opcional, para servir

Paso a paso para lograr torrijas perfectas

  • Coloca la leche en una olla junto con el azúcar, la canela en rama y la cáscara de limón.

  • Calienta sin hervir, mezcla bien y deja infusionar durante 10 minutos.

  • Retira la canela y la cáscara de limón.

  • Vierte la leche tibia sobre las rebanadas de pan y deja que se empapen bien.

  • Bate los huevos en un recipiente aparte.

  • Pasa cada rebanada de pan por el huevo batido.

  • Calienta abundante aceite en una sartén.

  • Fríe las torrijas hasta que estén doradas por ambos lados.

  • Retira y escurre sobre papel absorbente.

  • Espolvorea con azúcar y canela o baña con miel antes de servir.

Tradicionalmente, esta receta se consume durante Semana Santa en toda España.
Tradicionalmente, esta receta se consume durante Semana Santa en toda España ¿lo sabías?

De la cocina a la mesa

Las torrijas son un postre emblemático que representa la esencia de la cocina tradicional española. Esta receta transforma ingredientes simples en un dulce lleno de sabor y nostalgia. Su interior suave, combinado con el aroma de la canela y el limón, las convierte en un bocadillo irresistible. Además, es una preparación muy versátil, ya que puede adaptarse con vino, almíbar o diferentes tipos de pan. ¡A disfrutar!

