Receta de mazapán de Toledo: el dulce español que enamora

Esta receta tradicional de mazapán de Toledo es un clásico imprescindible en navidad , reconocido por su sencillez y sabor delicado. Elaborada a base de almendras y azúcar, esta receta se ha transmitido durante siglos, convirtiéndose en uno de los dulces más representativos de la repostería española navideña.

Cada convento conserva su propia versión secreta de la receta original.

Cada convento conserva su propia versión secreta de la receta original.

1- Mezcla la almendra molida con el azúcar en un recipiente amplio.

2- Añade la clara de huevo y el agua poco a poco hasta formar una masa homogénea.

3- Incorpora la ralladura de limón si deseas un toque aromático.

4- Amasa ligeramente hasta obtener una textura maleable.

5- Da forma al mazapán según prefieras: figuras, barras o porciones individuales.

6- Coloca las piezas en una bandeja con papel para horno.

7- Pinta la superficie con la yema de huevo batida.

8- Hornea a 180 °C durante 8–10 minutos, hasta que se doren ligeramente.

9- Retira del horno y deja enfriar antes de servir.

La receta tradicional no utiliza harina, solo almendra y azúcar. La receta tradicional no utiliza harina, solo almendra y azúcar. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El mazapán de Toledo es una joya de la repostería tradicional que destaca especialmente en navidad por su sabor suave y su elaboración sencilla. Esta receta permite disfrutar de un dulce artesanal, sin conservantes y con ingredientes básicos, ideal para compartir en familia. Además, su versatilidad lo convierte en una opción perfecta para regalar o acompañar el café después de una comida festiva. Preparar esta receta en casa no solo garantiza un resultado delicioso, sino que también mantiene viva una tradición histórica que forma parte del patrimonio gastronómico español. ¡A disfrutar!