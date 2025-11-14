Receta de ensalada campera: el plato veraniego español más fresco, fácil y delicioso

Esta receta de ensalada campera es un clásico del verano español, perfecta para los días calurosos. Sencilla, fresca y nutritiva, combina ingredientes básicos que todos tenemos en casa. La receta destaca por su sabor mediterráneo y su versatilidad, ideal como plato principal o acompañamiento en comidas familiares o al aire libre.

Esta receta es rica en vitaminas, fibra y grasas buenas, lo que la convierte en una opción ligera y equilibrada para el verano.

1- Lava las papas y cuécelas enteras con piel en agua con sal hasta que estén tiernas.

2- Cuece los huevos durante 10 minutos, para luego enfriarlos y pelarlos.

3- Pela las papas cocidas y córtalas en cubos medianos.

4- Corta los pimientos, la cebolla y los tomates en trozos pequeños.

5- Coloca todos los ingredientes en un bol grande y añade el atún y las aceitunas.

6- Aliña con aceite de oliva, vinagre y sal al gusto.

7- Mezcla suavemente y deja reposar en la nevera al menos 30 minutos antes de servir.

Aunque la versión clásica lleva atún y huevo, cada región adapta la receta con sus productos locales, desde aceitunas negras hasta pepinillos o maíz.

De la cocina a la mesa

La ensalada campera es una receta que refleja la esencia de la cocina española: simple, saludable y llena de sabor. Su origen humilde se remonta al campo, donde los trabajadores preparaban platos frescos con ingredientes disponibles en la huerta. Con el tiempo, esta receta se ha convertido en una de las favoritas del verano, ideal para llevar a la playa, de picnic o disfrutar en casa. Además, su versatilidad permite adaptarla con otros ingredientes como bonito, pepino o incluso huevo rallado. Una receta ligera, nutritiva y perfecta para quienes buscan comer bien sin complicaciones. ¡A disfrutar!