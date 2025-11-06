Receta de pulpo a la gallega: cómo hacer el auténtico sabor de Galicia en casa
Prepara esta receta paso a paso de pulpo a la gallega, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta de pulpo a la gallega es una joya de la gastronomía de Galicia. Su sencillez y sabor auténtico hacen que destaque entre los platos de mar. Con solo unos pocos ingredientes, esta receta logra una textura tierna y un sabor verdaderamente inconfundible.
Te Podría Interesar
Ingredientes para un pulpo a la gallega perfecto
Rinde 4 porciones
- 1 pulpo fresco de 1,5 kg.
- 4 patatas medianas.
- 1 hoja de laurel.
- Sal gruesa o en escamas.
- Pimentón dulce (o mezcla con picante).
- Aceite de oliva.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Limpia bien el pulpo y congélalo al menos 24 horas si es fresco, para romper las fibras y ablandarlo.
2. Descongélalo y pon a hervir una olla grande con abundante agua y una hoja de laurel.
3. “Asusta” el pulpo: sumérgelo tres veces en el agua hirviendo y retíralo rápidamente para evitar que se rompa la piel.
4. Tras el tercer “asustado”, déjalo cocer durante unos 40 a 50 minutos a fuego medio, hasta que esté tierno.
5. Mientras tanto, pela y corta las patatas en rodajas gruesas y cuécelas aparte en agua con sal.
6. Cuando el pulpo esté listo, escúrrelo y córtalo en rodajas con unas tijeras de cocina.
7. Coloca las rodajas de patata en un plato de madera o fuente, pon encima el pulpo y espolvorea pimentón.
8. Añade sal gruesa y un generoso chorro de aceite de oliva.
De la cocina a la mesa
El pulpo a la gallega es una receta que representa la esencia marinera de Galicia. Su sabor se basa en el equilibrio entre la textura del pulpo, el aroma del pimentón y la suavidad del aceite de oliva. Aunque es un plato sencillo, requiere precisión en la cocción para que el pulpo quede tierno y jugoso. Tradicionalmente se sirve sobre un plato de madera y se acompaña con vino tinto gallego o pan rústico. ¡A disfrutar!