Prepará la receta de cubanitos rellenos de dulce de leche más rica y crocante

Si amás lo crocante y lo dulce, esta receta de cubanitos rellenos de dulce de leche es para vos. Son ideales para acompañar un helado , una merienda o simplemente para darte un gusto casero. Con pocos ingredientes y un poco de paciencia, vas a lograr un clásico irresistible.

100 g de harina 0000.

100 g de azúcar glass.

100 g de claras de huevo (aprox. 3 claras).

100 g de manteca derretida.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Dulce de leche repostero, cantidad necesaria.

Esta receta se conserva mejor si los cubanitos se rellenan justo antes de servir, para mantener el crocante.

Paso a paso ¡muy fácil!

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá una placa. Batí las claras con el azúcar glass hasta que se integren, sin llegar a punto nieve. Agregá la manteca derretida, la vainilla y la harina tamizada. Mezclá bien hasta lograr una masa lisa. Extendé la masa en porciones finas sobre la placa formando discos finitos (usá el dorso de una cuchara). Horneá 5–6 minutos hasta que los bordes estén dorados. Retirá y enrollá enseguida con ayuda de una varilla o cuchara de madera. Hacelo rápido porque se endurecen al enfriar. Dejá enfriar completamente antes de rellenar. Rellená con dulce de leche repostero usando una manga o cucharita, y cerrá ambos extremos si querés conservarlos más tiempo.

Listos para disfrutárlos La receta casera permite ajustar el grosor: más finos quedan extra crocantes, más gruesos resultan suaves al morder. Shutterstock

Esta receta de cubanitos rellenos de dulce de leche combina textura crujiente y dulzura perfecta, digna de confitería. Podés conservarlos en un frasco hermético hasta 5 días o en la heladera, bien cerrados, por una semana. Los cubanitos nacieron como barquillos para helados, pero en Argentina se popularizaron rellenos de dulce de leche, convirtiéndose en un clásico nacional que jamás pasa de moda. ¡Y a disfrutar!.