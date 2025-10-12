Postre irresistible: receta de brownie con dulce de leche y merengue casero en pocos pasos
La receta de brownie con dulce de leche y merengue combina la tradición americana del brownie con el toque dulce argentino del dulce de leche.
La receta de brownie con dulce de leche y merengue es un clásico moderno de la repostería argentina. Su combinación de bizcocho húmedo de chocolate, dulce de leche cremoso y merengue aireado lo convierte en un postre irresistible. Ideal para meriendas, celebraciones o cuando querés darte un gusto.
Ingredientes
Rinde: 12 porciones.
- 200 g de chocolate semi amargo.
- 150 g de manteca.
- 3 huevos.
- 150 g de azúcar.
- 100 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 200 g de dulce de leche repostero.
- 3 claras de huevo.
- 50 g de azúcar para el merengue.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Derretí el chocolate con la manteca a baño María. Retirá del fuego y dejá entibiar.
- Batí bien e incorporá el chocolate derretido y la esencia de vainilla.
- Tamizá la harina y mezclá suavemente hasta integrar. Verté la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
- Cociná a horno medio (180 °C) por 20-25 minutos hasta que esté cocido pero jugoso en el centro. Dejá enfriar.
- Prepará el merengue: batí las claras a punto de nieve, agregando el azúcar de a poco hasta lograr picos firmes.
- Cubrí el brownie con una capa generosa de dulce de leche y luego con el merengue. Podés dorarlo ligeramente con un soplete de cocina.
El brownie con dulce de leche y merengue se conserva en la heladera hasta 3 días, siempre tapado para mantener la humedad. Esta receta combina influencias de la repostería europea con el toque dulce y cremoso típico argentino, convirtiéndose en un postre estrella de las casas y pastelerías locales. ¡Y a disfrutar!.