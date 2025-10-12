Postre irresistible: receta de brownie con dulce de leche y merengue casero en pocos pasos

La receta de brownie con dulce de leche y merengue es un clásico moderno de la repostería argentina. Su combinación de bizcocho húmedo de chocolate , dulce de leche cremoso y merengue aireado lo convierte en un postre irresistible. Ideal para meriendas, celebraciones o cuando querés darte un gusto.

Aunque moderna, la receta de brownie con dulce de leche y merengue se volvió un clásico de la repostería argentina en pocos años.

El chocolate por encima le da un toque extra de sabor

Paso a paso ¡muy fácil!

Derretí el chocolate con la manteca a baño María. Retirá del fuego y dejá entibiar. Batí bien e incorporá el chocolate derretido y la esencia de vainilla. Tamizá la harina y mezclá suavemente hasta integrar. Verté la preparación en un molde enmantecado y enharinado. Cociná a horno medio (180 °C) por 20-25 minutos hasta que esté cocido pero jugoso en el centro. Dejá enfriar. Prepará el merengue: batí las claras a punto de nieve, agregando el azúcar de a poco hasta lograr picos firmes. Cubrí el brownie con una capa generosa de dulce de leche y luego con el merengue. Podés dorarlo ligeramente con un soplete de cocina.

Podés a modo de decoración dibujar por encima del merengue unos hilos de chocolate Una receta de brownie con dulce de leche y merengue ideal para los fanáticos del chocolate. Suave, húmedo y con ese toque argentino que lo hace único. Shutterstock

El brownie con dulce de leche y merengue se conserva en la heladera hasta 3 días, siempre tapado para mantener la humedad. Esta receta combina influencias de la repostería europea con el toque dulce y cremoso típico argentino, convirtiéndose en un postre estrella de las casas y pastelerías locales. ¡Y a disfrutar!.