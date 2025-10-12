Presenta:

Todos los secretos para una crema catalana perfecta: la receta imbatible en pocos pasos

Prepara esta receta paso a paso de crema catalana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

Candela Spann

La crema catalana es considerada uno de los postres más antiguos de España, con registros que datan del siglo XIV ¿lo sabías?

Shutterstock

La receta de crema catalana es un clásico postre español, conocido por su textura suave y su cubierta caramelizada. Originaria de Cataluña, combina la delicadeza de la crema con el toque crujiente del azúcar quemado. Ideal para cualquier ocasión, es una delicia elegante y sencilla de preparar en casa. ¡A cocinar!

Tradicionalmente, se sirve el 19 de marzo, día de San José, conocido como el “Día del Padre” en España. ¡Una receta super especial!

Ingredientes para una crema catalana perfecta

Rinde: 4 porciones

  • 500 ml de leche.
  • 5 yemas de huevo.
  • 100 g de azúcar.
  • 25 g de maicena.
  • 1 rama de canela.
  • La piel de 1 limón.
  • Azúcar extra para caramelizar.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Calienta la leche con la canela y la piel de limón hasta que hierva suavemente. Retira y deja infusionar 10 minutos.
  2. En un bol, bate las yemas con el azúcar hasta que estén espumosas.
  3. Añade la maicena y mezcla bien.
  4. Vierte la leche infusionada sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente.
  5. Vuelve a poner todo en la cacerola y cocina a fuego lento hasta que espese, sin dejar que hierva.
  6. Distribuye la crema en recipientes individuales y deja enfriar en la nevera al menos 2 horas.
  7. Antes de servir, espolvorea azúcar encima y quémala con un soplete o bajo el grill hasta formar una capa crujiente.

A diferencia de la crème brûlée francesa, la crema catalana se cocina en la estufa, no al horno
A diferencia de la crème brûlée francesa, la receta de crema catalana se cocina en la estufa, no al horno.

De la cocina a la mesa

La crema catalana es un postre que refleja la riqueza de la repostería española, con una combinación perfecta de suavidad y textura crujiente. Su preparación, aunque sencilla, requiere atención para lograr la consistencia ideal y un caramelo perfecto en la superficie. Se puede preparar con anticipación, manteniéndose fresco en la nevera hasta el momento de servir. ¡A disfrutar!

