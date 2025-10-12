Todos los secretos para una crema catalana perfecta: la receta imbatible en pocos pasos

La receta de crema catalana es un clásico postre español, conocido por su textura suave y su cubierta caramelizada. Originaria de Cataluña, combina la delicadeza de la crema con el toque crujiente del azúcar quemado. Ideal para cualquier ocasión, es una delicia elegante y sencilla de preparar en casa. ¡A cocinar!

Tradicionalmente, se sirve el 19 de marzo, día de San José, conocido como el “Día del Padre” en España. ¡Una receta super especial!

A diferencia de la crème brûlée francesa, la receta de crema catalana se cocina en la estufa, no al horno.

De la cocina a la mesa

La crema catalana es un postre que refleja la riqueza de la repostería española, con una combinación perfecta de suavidad y textura crujiente. Su preparación, aunque sencilla, requiere atención para lograr la consistencia ideal y un caramelo perfecto en la superficie. Se puede preparar con anticipación, manteniéndose fresco en la nevera hasta el momento de servir. ¡A disfrutar!