Todos los secretos para una crema catalana perfecta: la receta imbatible en pocos pasos
Prepara esta receta paso a paso de crema catalana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
La receta de crema catalana es un clásico postre español, conocido por su textura suave y su cubierta caramelizada. Originaria de Cataluña, combina la delicadeza de la crema con el toque crujiente del azúcar quemado. Ideal para cualquier ocasión, es una delicia elegante y sencilla de preparar en casa. ¡A cocinar!
Ingredientes para una crema catalana perfecta
Rinde: 4 porciones
- 500 ml de leche.
- 5 yemas de huevo.
- 100 g de azúcar.
- 25 g de maicena.
- 1 rama de canela.
- La piel de 1 limón.
- Azúcar extra para caramelizar.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Calienta la leche con la canela y la piel de limón hasta que hierva suavemente. Retira y deja infusionar 10 minutos.
- En un bol, bate las yemas con el azúcar hasta que estén espumosas.
- Añade la maicena y mezcla bien.
- Vierte la leche infusionada sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente.
- Vuelve a poner todo en la cacerola y cocina a fuego lento hasta que espese, sin dejar que hierva.
- Distribuye la crema en recipientes individuales y deja enfriar en la nevera al menos 2 horas.
- Antes de servir, espolvorea azúcar encima y quémala con un soplete o bajo el grill hasta formar una capa crujiente.
De la cocina a la mesa
La crema catalana es un postre que refleja la riqueza de la repostería española, con una combinación perfecta de suavidad y textura crujiente. Su preparación, aunque sencilla, requiere atención para lograr la consistencia ideal y un caramelo perfecto en la superficie. Se puede preparar con anticipación, manteniéndose fresco en la nevera hasta el momento de servir. ¡A disfrutar!