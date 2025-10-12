Presenta:

Tendencias

|

Receta

Receta de fainá rellena con jamón y queso: fácil y deliciosa

Animáte a cocinar la receta de fainá rellena con jamón y queso: un clásico argentino que rinde para toda la familia.

Candela Spann

Cómo preparar fainá rellena con jamón y queso al estilo argentino.

Cómo preparar fainá rellena con jamón y queso al estilo argentino.

Shutterstock

La receta de fainá rellena de jamón y queso es un clásico argentino ideal para meriendas, picadas o como acompañamiento de pizzas. Su masa es tierna y esponjosa, mientras que el relleno de jamón y queso aporta sabor y jugosidad.

Ingredientes

Rinde 8 porciones

Te Podría Interesar

  • 200 g de harina de garbanzo.
  • 600 cc de agua.
  • 50 cc de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 150 g de jamón cocido en fetas.
  • 150 g de queso mozzarella o cremoso en fetas.
  • Pimienta y orégano a gusto.
  • Aceite extra para el molde.
Una receta que le gustará a toda la familia
Muchas familias porteñas tienen su propia versión de la receta de fainá rellena con jamón y queso, transmitida de generación en generación.

Muchas familias porteñas tienen su propia versión de la receta de fainá rellena con jamón y queso, transmitida de generación en generación.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Mezclá la harina de garbanzo con el agua, el aceite y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Dejá reposar 30 minutos.
  2. Engrasá una fuente apta para horno con aceite y volcá la mitad de la masa, distribuyéndola de manera uniforme.
  3. Colocá las fetas de jamón y el queso sobre la masa, cuidando que queden bien distribuidas. Espolvoreá pimienta y orégano.
  4. Verté la segunda mitad de la mezcla y nivelá con una espátula.
  5. Cociná en horno precalentado a 200 °C durante 25-30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.
  6. Dejá entibiar unos minutos antes de cortar y disfrutar.
    Mirá el relleno irresistible que tiene esta fainá
    Aunque sencilla, la receta de fainá rellena con jamón y queso requiere reposo de la masa para lograr la textura esponjosa ideal.

    Aunque sencilla, la receta de fainá rellena con jamón y queso requiere reposo de la masa para lograr la textura esponjosa ideal.

La fainá rellena se puede conservar en la heladera por 2-3 días en un recipiente tapado y se recalienta bien en horno o sartén. Esta receta de fainá combina la tradición italiana, con un relleno típico argentino de jamón y queso, convirtiéndose en un clásico de las mesas porteñas y de las picadas familiares. ¡Lista la fainá rellena!.

Archivado en

Notas Relacionadas