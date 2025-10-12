Receta de fainá rellena con jamón y queso: fácil y deliciosa

La receta de fainá rellena de jamón y queso es un clásico argentino ideal para meriendas, picadas o como acompañamiento de pizzas . Su masa es tierna y esponjosa, mientras que el relleno de jamón y queso aporta sabor y jugosidad.

200 g de harina de garbanzo.

600 cc de agua.

50 cc de aceite de oliva.

1 cucharadita de sal.

150 g de jamón cocido en fetas.

150 g de queso mozzarella o cremoso en fetas.

Pimienta y orégano a gusto.

Aceite extra para el molde.

Una receta que le gustará a toda la familia Muchas familias porteñas tienen su propia versión de la receta de fainá rellena con jamón y queso, transmitida de generación en generación.

Paso a paso ¡muy fácil!

Mezclá la harina de garbanzo con el agua, el aceite y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Dejá reposar 30 minutos. Engrasá una fuente apta para horno con aceite y volcá la mitad de la masa, distribuyéndola de manera uniforme. Colocá las fetas de jamón y el queso sobre la masa, cuidando que queden bien distribuidas. Espolvoreá pimienta y orégano. Verté la segunda mitad de la mezcla y nivelá con una espátula. Cociná en horno precalentado a 200 °C durante 25-30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme. Dejá entibiar unos minutos antes de cortar y disfrutar.

La fainá rellena se puede conservar en la heladera por 2-3 días en un recipiente tapado y se recalienta bien en horno o sartén. Esta receta de fainá combina la tradición italiana, con un relleno típico argentino de jamón y queso, convirtiéndose en un clásico de las mesas porteñas y de las picadas familiares. ¡Lista la fainá rellena!.