Receta casera de buñuelos con miel: el postre más típico de México
Prepara esta receta paso a paso de buñuelos con miel, perfectos para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta tradicional mexicana combina el sabor crujiente de los buñuelos con la dulzura irresistible de la miel de piloncillo. Es un postre perfecto para compartir en familia durante celebraciones. Aprende cómo preparar esta delicia que simboliza alegría, unión y el auténtico sabor Mexicano.
Ingredientes para unos buñuelos perfectos
Esta receta rinde 8 porciones:
- 2 tazas de harina de trigo.
- 1 cucharada de azúcar.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 cucharada de manteca o mantequilla.
- ½ taza de agua tibia.
- Aceite vegetal (para freír).
- 1 taza de piloncillo rallado.
- ½ taza de agua.
- 1 raja de canela.
- Azúcar y canela molida (para espolvorear).
Paso a paso ¡muy fácil!
- En un recipiente, mezcla la harina, el azúcar y la sal.
- Agrega la manteca y poco a poco el agua tibia hasta formar una masa suave.
- Amasa durante 5 minutos, cubre con un paño y deja reposar 30 minutos.
- Divide la masa en pequeñas porciones y estira con un rodillo hasta formar discos delgados.
- Calienta el aceite en una sartén profunda y fríe los buñuelos hasta que estén dorados por ambos lados.
- Escurre sobre papel absorbente.
- Para la miel, hierve el piloncillo con agua y canela hasta que espese ligeramente.
- Sirve los buñuelos bañados con la miel caliente o espolvoreados con azúcar y canela.
De la cocina a la mesa
Los buñuelos mexicanos son más que un simple postre: representan una tradición que ha pasado de generación en generación. Su textura crujiente, acompañada de la miel de piloncillo o el azúcar con canela, ofrece una experiencia dulce y reconfortante que evoca las fiestas decembrinas, las ferias y los momentos familiares. Prepararlos en casa es una forma de mantener viva una parte importante de la bella cultura gastronómica mexicana, además de llenar el hogar con un aroma irresistible. ¡A disfrutar!