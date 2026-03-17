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El secreto para que tu receta de budín de yogur te salga perfecto

Suave, esponjoso y muy fácil de hacer: esta receta de budín de yogur es perfecta para una merienda casera con mate o café.

La receta de budín de yogur que todos aman

La receta de budín de yogur que todos aman

Danone

Si buscás algo dulce y simple para preparar en casa, esta receta de budín de yogur es ideal. Gracias al yogur, la masa queda muy húmeda y esponjosa. Es un clásico de la repostería casera, perfecto para acompañar el mate, el o el café.

Budín de yogur casero y esponjoso
Muchas versiones de la receta de budín de yogur utilizan el vaso del yogur como medida.

Muchas versiones de la receta de budín de yogur utilizan el vaso del yogur como medida.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de trigo.

  • 150 gramos de azúcar.

  • 1 yogur natural (190 gramos).

  • 100 gramos de aceite.

  • 3 huevos (180 gramos).

  • 10 gramos de polvo de hornear.

  • 5 gramos de esencia de vainilla.

  • 2 gramos de sal.

Paso a paso para crear un budín de yogur delicioso

1- Colocá los huevos y el azúcar en un bol y batí hasta integrar.

2- Agregá el yogur natural y el aceite.

3- Sumá la esencia de vainilla y mezclá bien.

4- Incorporá la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal.

5- Mezclá hasta lograr una preparación homogénea.

6- Volcá la masa en un molde enmantecado y enharinado.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos.

8- Retirá del horno, dejá enfriar y serví el budín de yogur.

Cómo hacer budín de yogur perfecto
Con el tiempo, la receta de budín de yogur se volvió una de las favoritas para la merienda.

Con el tiempo, la receta de budín de yogur se volvió una de las favoritas para la merienda.

De la cocina a la mesa

Esta receta de budín de yogur es perfecta para quienes buscan una preparación dulce simple y deliciosa. El yogur aporta una textura muy suave y mantiene el budín húmedo por más tiempo. Podés disfrutarlo solo o agregar chips de chocolate, frutas o ralladura de limón para variar el sabor. Es ideal para acompañar el mate, el o el café en la merienda. Si te sobra, guardarlo en un recipiente hermético durante varios días, conservando su esponjosidad y aroma. ¡Y listo!.

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