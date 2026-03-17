El secreto para que tu receta de budín de yogur te salga perfecto

Si buscás algo dulce y simple para preparar en casa, esta receta de budín de yogur es ideal. Gracias al yogur , la masa queda muy húmeda y esponjosa. Es un clásico de la repostería casera , perfecto para acompañar el mate , el té o el café .

Muchas versiones de la receta de budín de yogur utilizan el vaso del yogur como medida.

1- Colocá los huevos y el azúcar en un bol y batí hasta integrar.

2- Agregá el yogur natural y el aceite .

3- Sumá la esencia de vainilla y mezclá bien.

4- Incorporá la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal.

5- Mezclá hasta lograr una preparación homogénea.

6- Volcá la masa en un molde enmantecado y enharinado.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos.

8- Retirá del horno, dejá enfriar y serví el budín de yogur.

Cómo hacer budín de yogur perfecto Con el tiempo, la receta de budín de yogur se volvió una de las favoritas para la merienda. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de budín de yogur es perfecta para quienes buscan una preparación dulce simple y deliciosa. El yogur aporta una textura muy suave y mantiene el budín húmedo por más tiempo. Podés disfrutarlo solo o agregar chips de chocolate, frutas o ralladura de limón para variar el sabor. Es ideal para acompañar el mate, el té o el café en la merienda. Si te sobra, guardarlo en un recipiente hermético durante varios días, conservando su esponjosidad y aroma. ¡Y listo!.