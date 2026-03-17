El secreto para que tu receta de budín de yogur te salga perfecto
Suave, esponjoso y muy fácil de hacer: esta receta de budín de yogur es perfecta para una merienda casera con mate o café.
Si buscás algo dulce y simple para preparar en casa, esta receta de budín de yogur es ideal. Gracias al yogur, la masa queda muy húmeda y esponjosa. Es un clásico de la repostería casera, perfecto para acompañar el mate, el té o el café.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
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200 gramos de harina de trigo.
150 gramos de azúcar.
1 yogur natural (190 gramos).
100 gramos de aceite.
3 huevos (180 gramos).
10 gramos de polvo de hornear.
5 gramos de esencia de vainilla.
2 gramos de sal.
Paso a paso para crear un budín de yogur delicioso
1- Colocá los huevos y el azúcar en un bol y batí hasta integrar.
2- Agregá el yogur natural y el aceite.
3- Sumá la esencia de vainilla y mezclá bien.
4- Incorporá la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal.
5- Mezclá hasta lograr una preparación homogénea.
6- Volcá la masa en un molde enmantecado y enharinado.
7- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos.
8- Retirá del horno, dejá enfriar y serví el budín de yogur.
De la cocina a la mesa
Esta receta de budín de yogur es perfecta para quienes buscan una preparación dulce simple y deliciosa. El yogur aporta una textura muy suave y mantiene el budín húmedo por más tiempo. Podés disfrutarlo solo o agregar chips de chocolate, frutas o ralladura de limón para variar el sabor. Es ideal para acompañar el mate, el té o el café en la merienda. Si te sobra, guardarlo en un recipiente hermético durante varios días, conservando su esponjosidad y aroma. ¡Y listo!.