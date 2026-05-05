¿Podés ser celíaco sin saberlo? Los síntomas en cada etapa de la vida

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celíaco , una fecha que busca visibilizar una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Vale la pena detenerse a entender de qué hablamos cuando hablamos de celiaquía, porque esta enfermedad no es una moda alimentaria ni una simple preferencia dietética, sino una intolerancia permanente al gluten, esa fracción proteica que se encuentra en cuatro cereales específicos: trigo, avena, centeno y cebada (sí, las famosas TACC que tanto vemos en los envases).

La cosa es seria y quienes la padecen saben que un descuido mínimo puede desencadenar un montón de complicaciones, desde una simple hinchazón hasta problemas mucho más graves a largo plazo. Lo que mucha gente no sabe es que la celiaquía se presenta en personas que tienen una predisposición genética a padecerla, y aparece con más frecuencia entre miembros de una misma familia.

Puede manifestarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada, lo que la convierte en una condición traicionera que a veces tarda años en ser diagnosticada correctamente. Por eso el lema de concientización es tan importante, porque hay miles de personas dando vueltas con síntomas raros sin saber que la solución está simplemente en cambiar lo que comen.

Los síntomas, eso sí, varían según la edad y eso es algo que los médicos tienen muy claro. En los niños, por ejemplo, suele presentarse con una "diarrea crónica" que responde al famoso síndrome de mala absorción, vómitos reiterados, una marcada distensión abdominal que los hace parecer panzones malnutridos, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso en el crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos como un telar viejo, descalcificación, inapetencia, mal carácter o irritabilidad, alteraciones en el esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad y un largo etcétera que asusta.

Desde la Asociación Argentina de Celiaquía aconsejan insistir ante las obras sociales y prepagas para que den cumplimiento a la Ley que establece un reitegro de dinero a los pacientes celíacos. Foto: Shutterstock Celiaquía: el peligro silencioso que puede estar arruinando tu salud sin que lo sepas. Shutterstock

En los adolescentes, el cuadro cambia un poco y se parece más a un popurrí de malestares vagos que a veces los médicos confunden con otras cosas: dolor abdominal crónico, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual para las chicas, baja talla comparativa con sus hermanos o llamativamente menor en función de lo esperado por la altura de sus padres, retraso puberal, estreñimiento que se alterna con diarreas, queilitis angular (esas grietas en las comisuras de los labios), aftas recurrentes que no se curan nunca, anemia ferropénica y cefaleas persistentes.

En los adultos, la lista sigue creciendo y se vuelve todavía más diversa: osteoporosis, fracturas, artritis, diarreas y estreñimiento alternados, desnutrición a pesar de comer, abortos espontáneos en mujeres que buscan embarazo, hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia e infertilidad en hombres, pérdida de peso inexplicable, anemia ferropénica que no responde al hierro, caída del cabello, colon irritable, menopausia precoz, astenia (esa fatiga que no se va ni con vacaciones) y depresión.

Pero bueno, no todo es drama porque también hay soluciones y, sobre todo, hay recetas ricas que demuestran que comer sin gluten no tiene por qué ser comer sin gracia. Por eso acá va una propuesta apta para celíacos que salva cualquier comida: la frittata de papa y espinaca, un plato sin TACC que se hace en dos patadas, queda jugoso por dentro y crocante por fuera, y no le pide nada a ninguna tortilla tradicional.

Probá esta receta sin TACC

Frittata de papa y espinaca

Ingredientes (4 porciones)

6 huevos

2 papas medianas, peladas y en rodajas finas (2 mm)

2 tazas de espinaca fresca

1/2 cebolla, en plumas finas

50 g de queso parmesano rallado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra

1/4 cucharadita de nuez moscada rallada (opcional)

Tortilla de papa y espinaca Una receta perfecta para celíacos.

Paso a paso de la receta