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Efemérides del 25 de abril: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

Desde hechos históricos hasta nacimientos de figuras clave, las efemérides del 25 de abril reúnen eventos que marcaron la historia en Argentina y el mundo.

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Una de las principales efemérides del 25 de abril es el aniversario del nacimiento de Al Pacino.

Una de las principales efemérides del 25 de abril es el aniversario del nacimiento de Al Pacino.

Las efemérides del 25 de abril reúnen una serie de hechos históricos, culturales y políticos que marcaron a la Argentina y al mundo. Desde el nacimiento de grandes figuras hasta acontecimientos que cambiaron el rumbo de países enteros, la jornada incluye conmemoraciones de fuerte impacto global.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cr5e721m92jo
Efemérides del 25 de abril: se celebra el descubrimiento del ADN.

Efemérides del 25 de abril: se celebra el descubrimiento del ADN.

Las efemérides clave del 25 de abril

  • 1857 - Inauguración del Teatro Colón

Se inaugura el primer Teatro Colón con la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, en un edificio ubicado frente a Plaza de Mayo.

  • 1917 - Nace Ella Fitzgerald

Considerada una de las voces más importantes del siglo XX, ícono del jazz y la música popular.

  • 1940 - Nace Al Pacino

Uno de los actores más influyentes de la historia del cine, protagonista de clásicos como El Padrino y Scarface.

  • 1945 - Caída del fascismo en Italia

Con la liberación de Milán y Turín, los partisanos derrotan al régimen de Benito Mussolini, en uno de los hechos clave del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa..

  • 1947 - Nace Johan Cruyff

Leyenda del fútbol mundial, referente del “fútbol total” y figura histórica del Barcelona y la selección de Países Bajos.

  • 2007 - Indultos anulados en Argentina

La Justicia declara inconstitucionales los indultos otorgados en los años 90 a represores de la dictadura, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

Qué se conmemora el 25 de abril

Día Mundial del Paludismo

Impulsado por la Organización Mundial de la Salud, busca concientizar sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo, una enfermedad transmitida por mosquitos que afecta a millones de personas en el mundo.

Día del ADN

Recuerda el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953, un avance clave para la ciencia y la medicina moderna, que permitió grandes desarrollos en genética, biotecnología y diagnóstico de enfermedades.

Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil

Tiene como objetivo visibilizar y prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, promoviendo políticas de protección y el respeto por sus derechos en todo el mundo.

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