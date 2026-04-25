Efemérides del 25 de abril: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

Las efemérides del 25 de abril reúnen una serie de hechos históricos, culturales y políticos que marcaron a la Argentina y al mundo. Desde el nacimiento de grandes figuras hasta acontecimientos que cambiaron el rumbo de países enteros, la jornada incluye conmemoraciones de fuerte impacto global.

Efemérides del 25 de abril: se celebra el descubrimiento del ADN.

Se inaugura el primer Teatro Colón con la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, en un edificio ubicado frente a Plaza de Mayo.

Considerada una de las voces más importantes del siglo XX, ícono del jazz y la música popular.

Uno de los actores más influyentes de la historia del cine, protagonista de clásicos como El Padrino y Scarface.

1945 - Caída del fascismo en Italia

Con la liberación de Milán y Turín, los partisanos derrotan al régimen de Benito Mussolini, en uno de los hechos clave del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa..

1947 - Nace Johan Cruyff

Leyenda del fútbol mundial, referente del “fútbol total” y figura histórica del Barcelona y la selección de Países Bajos.

2007 - Indultos anulados en Argentina

La Justicia declara inconstitucionales los indultos otorgados en los años 90 a represores de la dictadura, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

Qué se conmemora el 25 de abril

Día Mundial del Paludismo

Impulsado por la Organización Mundial de la Salud, busca concientizar sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo, una enfermedad transmitida por mosquitos que afecta a millones de personas en el mundo.

Día del ADN

Recuerda el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953, un avance clave para la ciencia y la medicina moderna, que permitió grandes desarrollos en genética, biotecnología y diagnóstico de enfermedades.

Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil

Tiene como objetivo visibilizar y prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, promoviendo políticas de protección y el respeto por sus derechos en todo el mundo.