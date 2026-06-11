Día del Vecino: por qué se celebra el 11 de junio

Cada 11 de junio se celebra el Día del Vecino en Argentina. Conocé toda la curiosa historia detrás de esta fecha en la nota.

Cada 11 de junio en la Argentina se celebra el Día del Vecino, que honra la cooperación y las acciones entre los ciudadanos, las organizaciones barriales y el estado, y que recuerda a Romeo Raffo Bontá, un ciudadano que vivió en Villa del Parque desde sus 22 años hasta su fallecimiento.

Conocé la historia del Día del Vecino Romeo dedicó su vida a promover los valores de la solidaridad, la cooperación y la asistencia entre los integrantes de la comunidad, liderando la Asociación Vecinal de Villa del Parque desde donde creó campañas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

Vecinos (2) La historia de Romeo Raffo Bontá, el hombre de Villa del Parque que impulsó una jornada para celebrar la solidaridad barrial. La idea de este día es promover la buena relación entre vecinos basada en el respeto y la solidaridad, y por eso muchas personas buscan las mejores frases para enviarles a sus compañeros de barrio o edificio, aprovechando la fecha para agradecer el apoyo mutuo, compartir un mate o simplemente recordar que la comunidad es la base de la sociedad.

Rommeo Raffo, que fue el impulsor de esta efeméride, decidió en 1946 crear una fecha para celebrar la figura de los vecinos y destacar su importancia en la sociedad, tomando como referencia la fecha de la segunda fundación de Buenos Aires realizada por Juan de Garay en el año 1580, y la comunidad conmemoró este día de manera no oficial durante años, ofreciendo festivales independientes y actividades barriales que fortalecían los lazos entre los habitantes de cada barrio.