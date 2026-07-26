¿La sopa de pollo realmente ayuda contra el resfrío? Lo que dice la ciencia

Cuando bajan las temperaturas y aumentan los cuadros respiratorios, hay una escena que se repite en muchas casas: una olla al fuego, caldo caliente, pollo, verduras y la promesa familiar de que una buena sopa puede ayudar a pasar mejor el resfrío .

La sopa de pollo es uno de los remedios caseros más populares del invierno. Se recomienda para la congestión, el malestar general, la tos, la mucosidad y esa sensación de cuerpo cansado que suele acompañar a las infecciones respiratorias. Pero la pregunta aparece cada temporada: ¿realmente funciona o es solo una costumbre heredada?

Desde la ciencia, la respuesta tiene matices. La sopa de pollo no cura el resfrío ni evita el contagio de virus respiratorios, pero sí puede colaborar con el alivio de algunos síntomas. Su efecto se relaciona principalmente con la hidratación, la temperatura, el vapor y la incorporación de ingredientes nutritivos en un momento en el que muchas personas comen menos.

Uno de los mitos más frecuentes es pensar que tomar sopa de pollo puede impedir enfermarse. Sin embargo, desde el punto de vista científico no hay evidencia sólida que permita afirmar que esta preparación reduzca el riesgo de contraer resfríos, gripe u otros virus respiratorios.

El contagio depende de múltiples factores, como la exposición al virus, la ventilación de los ambientes, el contacto cercano con personas infectadas, la higiene de manos y el estado general del organismo. En ese contexto, una sopa puede ser reconfortante, pero no funciona como barrera frente a los virus.

Lo que sí puede hacer es acompañar mejor el proceso cuando el cuadro ya comenzó. En esos días en los que cuesta comer, hay congestión nasal y el cuerpo pide algo caliente, la sopa aparece como una preparación simple, liviana y fácil de tolerar.

Por qué ayuda la hidratación durante un resfrío

Uno de los principales beneficios de la sopa de pollo es su aporte de líquido. Durante un cuadro respiratorio, mantener una buena hidratación es importante porque ayuda a fluidificar las secreciones y facilita la eliminación de mucosidad.

Cuando una persona está congestionada, con tos o con malestar, muchas veces toma menos agua de lo habitual. En ese punto, una preparación caliente y líquida puede contribuir a recuperar parte de esa hidratación de una manera más agradable.

Además, el calor de la sopa genera una sensación de alivio. No porque elimine el virus, sino porque puede mejorar temporalmente la percepción de congestión y bienestar general.

El vapor también cumple un papel

El vapor que desprende una sopa caliente puede ayudar a despejar de manera transitoria las vías respiratorias. El efecto es similar al que muchas personas sienten después de una ducha caliente: la nariz parece abrirse, la respiración se vuelve más cómoda y la mucosidad se afloja.

Ese alivio suele ser temporal, pero puede resultar útil, especialmente durante la noche o en momentos de mucha congestión. Por eso, más que pensar en la sopa como un medicamento, conviene entenderla como un apoyo casero que puede hacer más llevaderos algunos síntomas.

Cómo preparar una sopa de pollo más saludable

Para que la sopa de pollo sea realmente una buena aliada durante el invierno, lo ideal es que sea casera. Las versiones instantáneas suelen tener alto contenido de sodio, saborizantes y menor aporte nutricional.

Una buena opción es preparar un caldo con pollo sin piel, verduras y poca sal. El pollo aporta proteínas, mientras que ingredientes como cebolla, ajo, zanahoria, zapallo o apio suman sabor, agua, fibra y micronutrientes.

La recomendación es mantener una consistencia más bien líquida si el objetivo principal es hidratar y aliviar síntomas. También conviene agregar la sal al final de la cocción y en cantidad moderada.

Foto: Freepik

Cuidado con los agregados en exceso

Aunque muchas recetas incluyen arroz, fideos, papa o zapallo, estos ingredientes no son indispensables si la idea es preparar una sopa liviana para acompañar un resfrío.

Los carbohidratos pueden formar parte de la preparación, pero conviene no excederse, sobre todo en personas que necesitan controlar sus niveles de azúcar en sangre, como quienes viven con diabetes. En esos casos, la cantidad de arroz, fideos, papas o verduras con mayor aporte de carbohidratos debe ser moderada.

La clave está en lograr una sopa equilibrada: suficiente líquido, proteína magra, verduras y una cantidad razonable de sal y almidones.

Lo que no debe reemplazar la sopa

La sopa de pollo puede aliviar, pero no reemplaza otras medidas importantes durante el invierno. Frente a síntomas respiratorios, es necesario descansar, hidratarse, ventilar los ambientes, evitar automedicarse y consultar si aparecen señales de alarma.

También es importante sostener una alimentación variada durante la temporada fría. Frutas, verduras frescas, legumbres, cereales, proteínas y líquidos siguen siendo fundamentales para el sistema inmune y para la salud de la microbiota intestinal. En otras palabras: la sopa puede ser parte del cuidado, pero no debería ser el único recurso.