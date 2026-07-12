Budín de naranja y avena sin harina y sin azúcar: una receta super húmeda

El budín de naranja y avena sin harina y sin azúcar es una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de un dulce casero elaborado con ingredientes naturales. Esta es una de las recetas que aprovecha el sabor cítrico de la naranja y la textura de la avena para lograr un budín húmedo, esponjoso y perfecto para el desayuno o la merienda.