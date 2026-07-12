Budín de naranja y avena sin harina y sin azúcar: una receta super húmeda
Este budín de naranja y avena, ideal para quienes buscan cuidarse, se destaca por ser húmedo, esponjoso y perfecto para el desayuno o la merienda.
El budín de naranja y avena sin harina y sin azúcar es una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de un dulce casero elaborado con ingredientes naturales. Esta es una de las recetas que aprovecha el sabor cítrico de la naranja y la textura de la avena para lograr un budín húmedo, esponjoso y perfecto para el desayuno o la merienda.
Cada vez más presente en la cocina saludable, el budín de naranja y avena sin harina y sin azúcar se destaca por su sencillez y por utilizar el dulzor natural de la fruta madura. Además, puede prepararse con anticipación y conservarse durante varios días sin perder su textura. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 g de avena fina o harina de avena
- 2 naranjas medianas
- 2 bananas maduras
- 3 huevos
- 60 ml de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- Canela a gusto (opcional)
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera. Lavar las naranjas, retirar las semillas y procesarlas junto con las bananas, los huevos, el aceite neutro y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar la avena fina, el polvo para hornear, la sal y la canela, mezclando hasta integrar todos los ingredientes.
- Verter la preparación en la budinera y distribuirla de manera uniforme con ayuda de una espátula.
- Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos, desmoldar y enfriar completamente antes de cortar y servir.