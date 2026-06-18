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Prepará una rica torta invertida de naranja con esta receta fácil

Si buscás una opción diferente para la merienda, esta receta de torta invertida de naranja se va a volver tu favorita.

MDZ Estilo

La torta más rica para acompañar la mediatarde.

La torta más rica para acompañar la mediatarde.

Si querés una mediatarde diferente, te invitamos a preparar esta receta fácil de torta invertida de naranja. La única advertencia a tomar en cuenta, es que debés cortar la naranja bien finita, porque si las rodajas son gruesas, quedan duras y amargas. Ya sabido esto, ¡manos a la obra!

Ingredientes (molde de 24 cm)

Para el caramelo de naranja

  • 2 naranjas grandes, bien lavadas
  • 1/2 taza de azúcar
  • 2 cucharadas de agua
  • 1 cucharada de manteca

Para la masa

  • 1 y 3/4 tazas de harina 0000
  • 3/4 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite neutro
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de jugo de naranja recién exprimido
  • Ralladura de 1 naranja
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
Una receta para que puedas tener una rica merienda.

Una receta para que puedas tener una rica merienda.

Paso a paso de la receta

  1. Cortá las naranjas en rodajas finas de 3 mm, lo más delgadas que puedas. Retirá las semillas.
  2. Precalentá el horno a 180°C. En una ollita, mezclá el azúcar con el agua y la manteca. Llevá a fuego medio hasta que se disuelva y tome color ámbar claro. Verté inmediatamente en el fondo del molde enmantecado, inclinando para cubrir. Colocá las rodajas de naranja sobre el caramelo, superpuestas ligeramente.
  3. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que se disuelva. Agregá el aceite, el jugo de naranja y la ralladura. Mezclá bien. Incorporá la harina tamizada con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Integrá suavemente.
  4. Verté la masa sobre las naranjas, alisando con cuidado. Horneá 35-40 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  5. Dejá reposar 10 minutos en el molde. Pasá un cuchillo por los bordes. Colocá un plato encima e invertí de un solo movimiento firme. Las naranjas deben quedar arriba, brillantes y caramelizadas.
  6. Dejá enfriar a temperatura ambiente. ¡Y listo!

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