Prepará una rica torta invertida de naranja con esta receta fácil
Si buscás una opción diferente para la merienda, esta receta de torta invertida de naranja se va a volver tu favorita.
Si querés una mediatarde diferente, te invitamos a preparar esta receta fácil de torta invertida de naranja. La única advertencia a tomar en cuenta, es que debés cortar la naranja bien finita, porque si las rodajas son gruesas, quedan duras y amargas. Ya sabido esto, ¡manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
Para el caramelo de naranja
- 2 naranjas grandes, bien lavadas
- 1/2 taza de azúcar
- 2 cucharadas de agua
- 1 cucharada de manteca
Para la masa
- 1 y 3/4 tazas de harina 0000
- 3/4 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite neutro
- 2 huevos
- 1/2 taza de jugo de naranja recién exprimido
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Cortá las naranjas en rodajas finas de 3 mm, lo más delgadas que puedas. Retirá las semillas.
- Precalentá el horno a 180°C. En una ollita, mezclá el azúcar con el agua y la manteca. Llevá a fuego medio hasta que se disuelva y tome color ámbar claro. Verté inmediatamente en el fondo del molde enmantecado, inclinando para cubrir. Colocá las rodajas de naranja sobre el caramelo, superpuestas ligeramente.
- En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que se disuelva. Agregá el aceite, el jugo de naranja y la ralladura. Mezclá bien. Incorporá la harina tamizada con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Integrá suavemente.
- Verté la masa sobre las naranjas, alisando con cuidado. Horneá 35-40 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá reposar 10 minutos en el molde. Pasá un cuchillo por los bordes. Colocá un plato encima e invertí de un solo movimiento firme. Las naranjas deben quedar arriba, brillantes y caramelizadas.
- Dejá enfriar a temperatura ambiente. ¡Y listo!