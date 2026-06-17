Chocotorta en vasitos: la receta fácil que es perfecta para fiestas

La chocotorta no necesita presentación, pero esta versión en vasitos la hace aún más fácil de preparar y consumir. Consta de capas de galletas de chocolate humedecidas en café, intercaladas con la mezcla clásica de queso crema y dulce de leche, en porciones individuales que se sirven con una cuchara. Es una receta imperdible para cumpleaños o reuniones. ¡Manos a la obra!