Chocotorta en vasitos: la receta fácil que es perfecta para fiestas
Perfecta para eventos, la chocotorta en vasitos ofrece una versión práctica y deliciosa del postre. ¡No te pierdas la receta paso a paso en la nota!
La chocotorta no necesita presentación, pero esta versión en vasitos la hace aún más fácil de preparar y consumir. Consta de capas de galletas de chocolate humedecidas en café, intercaladas con la mezcla clásica de queso crema y dulce de leche, en porciones individuales que se sirven con una cuchara. Es una receta imperdible para cumpleaños o reuniones. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (6 vasitos de 200 ml)
- 300 g de galletas de chocolate tipo Chocolinas
- 250 g de queso crema, a temperatura ambiente
- 250 g de dulce de leche repostero
- 200 ml de café fuerte, tibio
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Chips de chocolate o ralladura de chocolate para decorar
Paso a paso de la receta
- En un bowl, batí el queso crema con una espátula hasta que quede suave y sin grumos. Agregá el dulce de leche en dos partes, integrando bien después de cada una. Si usás vainilla, agregala al final. La mezcla debe quedar homogénea, densa y brillante.
- Verté el café en un plato hondo. Sumergí cada galleta por 1-2 segundos por lado, apenas para que se ablande. Escurrí el exceso. No las empapes o se desarman en el vaso.
- En cada vaso, colocá una galleta humedecida en el fondo. Cubrí con una cucharada generosa de la mezcla de queso y dulce de leche. Repetí con otra galleta y más relleno. Terminá con una capa de relleno, alisando la superficie.
- Espolvoreá chips de chocolate o ralladura por encima de cada vasito.
- Llevá a la heladera mínimo 4 horas, idealmente toda la noche. Las galletas se ablandan y se integran con el relleno, formando una textura de tarta compacta.
- Presentá los vasitos fríos, directo de la heladera. ¡Y listo!