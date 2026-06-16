¿Querés una receta fácil? Probá esta pasta con atún y aceite de oliva
Combine la suavidad de la pasta con el sabor característico del atún y el toque aromático del aceite de oliva es una receta rápida y práctica
La pasta con atún y aceite de oliva es una de esas preparaciones que demuestran que se puede cocinar algo delicioso con pocos ingredientes y en muy poco tiempo. Esta es una de las recetas combina la suavidad de la pasta con el sabor característico del atún y el toque aromático del aceite de oliva. ¡Manos a la obra!
Ideal para resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones, la pasta con atún y aceite de oliva ocupa un lugar destacado en la cocina cotidiana gracias a su practicidad. Además, puede personalizarse con hierbas, vegetales o especias según los gustos de cada hogar.
FICHA
Ingredientes
- 400 g de pasta seca
- 2 latas de atún al natural o en aceite
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- Perejil picado a gusto
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Cocinar la pasta seca en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del paquete hasta que quede al dente. Escurrir y reservar una pequeña cantidad del agua de cocción.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia y cocinar los dientes de ajo picados durante unos segundos, evitando que se doren en exceso.
- Incorporar el atún previamente escurrido y mezclar suavemente para que tome temperatura y se integre con el ajo y el aceite.
- Añadir la pasta cocida a la sartén. Si es necesario, agregar unas cucharadas del agua de cocción reservada para conseguir una textura más jugosa.
- Condimentar con pimienta, espolvorear el perejil picado y mezclar bien antes de servir.