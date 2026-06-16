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¿Querés una receta fácil? Probá esta pasta con atún y aceite de oliva

Combine la suavidad de la pasta con el sabor característico del atún y el toque aromático del aceite de oliva es una receta rápida y práctica

Candela Spann

Cocina exprés: pasta con atún y aceite de oliva un plato lleno de sabor

Cocina exprés: pasta con atún y aceite de oliva un plato lleno de sabor

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La pasta con atún y aceite de oliva es una de esas preparaciones que demuestran que se puede cocinar algo delicioso con pocos ingredientes y en muy poco tiempo. Esta es una de las recetas combina la suavidad de la pasta con el sabor característico del atún y el toque aromático del aceite de oliva. ¡Manos a la obra!

Ideal para resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones, la pasta con atún y aceite de oliva ocupa un lugar destacado en la cocina cotidiana gracias a su practicidad. Además, puede personalizarse con hierbas, vegetales o especias según los gustos de cada hogar.

FICHA

Tiempo de cocción
12 minutos
Cantidad de pasos
8 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Mediterránea

Ingredientes

  • 400 g de pasta seca 400 g de pasta seca
  • 2 latas de atún al natural o en aceite 2 latas de atún al natural o en aceite
  • 4 cucharadas de aceite de oliva 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • Perejil picado a gusto Perejil picado a gusto
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
Pasos
  • Cocinar la pasta seca en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del paquete hasta que quede al dente. Escurrir y reservar una pequeña cantidad del agua de cocción.
  • Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia y cocinar los dientes de ajo picados durante unos segundos, evitando que se doren en exceso.
  • Incorporar el atún previamente escurrido y mezclar suavemente para que tome temperatura y se integre con el ajo y el aceite.
  • Añadir la pasta cocida a la sartén. Si es necesario, agregar unas cucharadas del agua de cocción reservada para conseguir una textura más jugosa.
  • Condimentar con pimienta, espolvorear el perejil picado y mezclar bien antes de servir.

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