¿Amante de la pasta? Prepará un auténtico pesto casero
La albahaca, el queso y el aceite de oliva se unen para crear una salsa italiana icónica, perfecta para realzar cualquier tipo de pasta.
La pasta al pesto es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía italiana, famosa por su combinación de sabores frescos y aromáticos. La intensidad de la albahaca, el queso y el aceite de oliva convierten a esta salsa en el acompañamiento perfecto para una gran variedad de pastas. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina mediterránea, esta preparación destaca por su sencillez y por la calidad de sus ingredientes. Prepará una deliciosa pasta al pesto en muy poco tiempo, obteniendo un plato lleno de sabor y perfecto para cualquier ocasión.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Italiana
Ingredientes
- 400 g de pasta seca
- 50 g de hojas de albahaca fresca
- 50 g de queso parmesano rallado
- 30 g de piñones o nueces
- 2 dientes de ajo
- 80 ml de aceite de oliva virgen extra
- Sal a gusto
Pasos
- Cociná la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reservá una taza del agua de cocción y escurrí.
- Procesá la albahaca, el queso parmesano, los piñones, los ajos y el aceite de oliva hasta obtener una salsa homogénea.
- Mezclá la pasta con el pesto. Si es necesario, agregá un poco del agua de cocción reservada para lograr una textura más cremosa.
- Serví inmediatamente y, si lo deseás, añadí un poco más de queso parmesano por encima.