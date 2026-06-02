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Milanesa de carne rellena con mozzarella y jamón, así es como se hace

Milanesa de carne rellena: la receta argentina que conquista paladares y cómo prepararla para sorprender.

Candela Spann

Milanesa rellena de mozzarella y jamón

Milanesa rellena de mozzarella y jamón

Imagen creada con IA - MDZ

La milanesa de carne rellena de mozzarella y jamón es una versión irresistible de uno de los platos más queridos de la gastronomía argentina. Esta es una de las recetas que combina la crocancia característica de una buena milanesa con un relleno cremoso y sabroso que se funde en cada bocado, convirtiéndola en una opción ideal para sorprender a la familia.

Perfecta para acompañar con papas, ensaladas o puré, la milanesa de carne rellena de mozzarella y jamón se ha ganado un lugar especial en la cocina casera. Aunque parece una preparación elaborada, su paso a paso es sencillo y el resultado vale cada minuto de trabajo.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 8 bifes finos de nalga o cuadrada 8 bifes finos de nalga o cuadrada
  • 200 gr de queso mozzarella 200 gr de queso mozzarella
  • 150 gr de jamón cocido 150 gr de jamón cocido
  • 2 huevos 2 huevos
  • 250 g de pan rallado 250 g de pan rallado
  • 2 dientes de ajo picados 2 dientes de ajo picados
  • Perejil picado a gusto Perejil picado a gusto
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
  • Aceite para freír Aceite para freír
Pasos
  • Colocar un bife sobre una tabla, cubrir con una feta de jamón cocido y una porción de queso mozzarella. Tapar con otro bife y presionar los bordes para formar una milanesa rellena. Repetir el procedimiento con el resto de los ingredientes.
  • Batir los huevos junto con el ajo picado, el perejil picado, la sal y la pimienta. Pasar las milanesas por esta preparación para que absorban bien los sabores.
  • Rebozar cada milanesa con el pan rallado, presionando para que la cobertura quede uniforme y bien adherida.
  • Calentar abundante aceite para freír en una sartén profunda y cocinar las milanesas hasta que estén doradas por ambos lados y el relleno se encuentre fundido.
  • Retirar, colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y servir inmediatamente mientras el queso mozzarella permanece derretido.

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