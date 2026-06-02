Milanesa de carne rellena con mozzarella y jamón, así es como se hace

La milanesa de carne rellena de mozzarella y jamón es una versión irresistible de uno de los platos más queridos de la gastronomía argentina. Esta es una de las recetas que combina la crocancia característica de una buena milanesa con un relleno cremoso y sabroso que se funde en cada bocado, convirtiéndola en una opción ideal para sorprender a la familia.