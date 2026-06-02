Milanesa de carne rellena con mozzarella y jamón, así es como se hace
Milanesa de carne rellena: la receta argentina que conquista paladares y cómo prepararla para sorprender.
La milanesa de carne rellena de mozzarella y jamón es una versión irresistible de uno de los platos más queridos de la gastronomía argentina. Esta es una de las recetas que combina la crocancia característica de una buena milanesa con un relleno cremoso y sabroso que se funde en cada bocado, convirtiéndola en una opción ideal para sorprender a la familia.
Perfecta para acompañar con papas, ensaladas o puré, la milanesa de carne rellena de mozzarella y jamón se ha ganado un lugar especial en la cocina casera. Aunque parece una preparación elaborada, su paso a paso es sencillo y el resultado vale cada minuto de trabajo.
FICHA
Ingredientes
- 8 bifes finos de nalga o cuadrada
- 200 gr de queso mozzarella
- 150 gr de jamón cocido
- 2 huevos
- 250 g de pan rallado
- 2 dientes de ajo picados
- Perejil picado a gusto
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Aceite para freír
- Colocar un bife sobre una tabla, cubrir con una feta de jamón cocido y una porción de queso mozzarella. Tapar con otro bife y presionar los bordes para formar una milanesa rellena. Repetir el procedimiento con el resto de los ingredientes.
- Batir los huevos junto con el ajo picado, el perejil picado, la sal y la pimienta. Pasar las milanesas por esta preparación para que absorban bien los sabores.
- Rebozar cada milanesa con el pan rallado, presionando para que la cobertura quede uniforme y bien adherida.
- Calentar abundante aceite para freír en una sartén profunda y cocinar las milanesas hasta que estén doradas por ambos lados y el relleno se encuentre fundido.
- Retirar, colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y servir inmediatamente mientras el queso mozzarella permanece derretido.