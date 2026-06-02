Parece salido de una película: el exótico árbol que "brilla" y cambia de formacuando llega la noche

Se trata de la Albizia o Árbol de la seda, una especie famosa por sus flores etéreas que reflejan la luz de la luna y su extraña capacidad para plegar sus hojas al caer el sol. Sus cuidados y cómo tenerlo en casa.

El jardín es un lugar que da personalidad a cualquier hogar porque refleja los intereses de la persona que allí habita. Muchos buscan una planta que aporte algo único y para ellos hemos encontrado el Árbol de seda, conocido por sus flores exóticas que “brillan y se guardan” durante la noche.

Los expertos aseguran que el árbol brilla de noche, pero lo que sucede es que sus hojas tienen cientos de filamentos rosados y blancos que capturan el reflejo de la luna de una manera única, dando la sensación visual de que el árbol brilla en la oscuridad.

árbol de seda El árbol con cierta "magia" que transforma cualquier jardín. Shutterstock

Al oscurecer, las hojas comienzan a plegarse hacia adentro y el árbol cambia por completo su silueta, reduciendo su volumen drásticamente. Este movimiento hace pensar que el árbol se va a dormir, pero en realidad es su forma de protegerse del frío nocturno y evitar la pérdida de humedad.