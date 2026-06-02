Parece salido de una película: el exótico árbol que "brilla" y cambia de formacuando llega la noche
Se trata de la Albizia o Árbol de la seda, una especie famosa por sus flores etéreas que reflejan la luz de la luna y su extraña capacidad para plegar sus hojas al caer el sol. Sus cuidados y cómo tenerlo en casa.
El jardín es un lugar que da personalidad a cualquier hogar porque refleja los intereses de la persona que allí habita. Muchos buscan una planta que aporte algo único y para ellos hemos encontrado el Árbol de seda, conocido por sus flores exóticas que “brillan y se guardan” durante la noche.
Los expertos aseguran que el árbol brilla de noche, pero lo que sucede es que sus hojas tienen cientos de filamentos rosados y blancos que capturan el reflejo de la luna de una manera única, dando la sensación visual de que el árbol brilla en la oscuridad.
Al oscurecer, las hojas comienzan a plegarse hacia adentro y el árbol cambia por completo su silueta, reduciendo su volumen drásticamente. Este movimiento hace pensar que el árbol se va a dormir, pero en realidad es su forma de protegerse del frío nocturno y evitar la pérdida de humedad.
Sus flores aparecen durante el verano y tienen forma de pequeños pompones de color rosa y blanco. Desde cierta distancia parecen nubes flotantes y generan una vista única porque contrastan con sus hojas delicadas parecidas al helecho.
Luz, agua y buen drenaje: los cuidados que necesita el árbol
- El árbol de seda necesita pleno sol durante varias hojas para que su follaje y floración sean espectaculares.
- Riego moderado: durante los primeros años necesita un riego semanal, pero cuando es adulto tolera la sequía.
- Suelos con buen drenaje: el exceso de agua puede pudrir sus raíces.
- Temperatura: se adapta muy bien a todas las temperaturas.
- Abono: necesita una fertilización anual para potenciar su crecimiento.