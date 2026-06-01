Las plantas que desafían las heladas y mantienen el jardín lleno de color cuando llega el frío

Después de una noche especialmente fría, la escena suele repetirse. Las hojas aparecen caídas, algunas flores pierden color y muchas plantas empiezan a sentir el impacto de las bajas temperaturas. Sin embargo, no todo el jardín reacciona de la misma manera. Hay especies que parecen ignorar el invierno y continúan floreciendo cuando el resto del paisaje comienza a apagarse.

Quienes tienen experiencia en jardinería conocen bien ese fenómeno. Mientras algunas variedades necesitan protección extra para atravesar los meses más fríos, otras fueron hechas para convivir con las heladas. De hecho, varias de las plantas más utilizadas en patios y balcones muestran su mejor versión precisamente cuando llegan junio, julio y agosto.

Entre las favoritas se encuentran los pensamientos. Es difícil pasar por delante de una maceta llena de estas flores sin detenerse a mirarlas. Sus colores intensos —que van desde el amarillo hasta el violeta profundo— logran destacar incluso en los días grises. Además, soportan muy bien las bajas temperaturas y continúan floreciendo durante buena parte del invierno.

Algo parecido ocurre con los ciclámenes. Mientras muchas plantas reducen su actividad durante esta época, ellos hacen exactamente lo contrario. Sus flores aparecen en tonos rosados, blancos, rojos y violetas, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos de balcones y galerías. El secreto está en mantenerlos lejos del exceso de agua y ubicarlos en espacios frescos con buena luminosidad.

Los aliados menos conocidos del invierno

No todas las especies que resisten el frío son flores tradicionales. El brezo, por ejemplo, suele pasar desapercibido hasta que llega el invierno. En ese momento se llena de pequeñas flores que cubren la planta durante semanas y aportan color cuando escasean las opciones en el jardín.

También gana protagonismo la col ornamental. Aunque su nombre no suene tan atractivo, basta verla para entender por qué cada vez más personas la incorporan a sus espacios verdes. Sus hojas mezclan tonos violetas, rosados, blancos y verdes, creando una combinación llamativa que resiste sin problemas las heladas más intensas.

El detalle que marca la diferencia

La quinta recomendación es la hiedra, una planta que lleva años siendo una de las preferidas para cubrir paredes, cercos y pérgolas. Su fortaleza frente al frío y su capacidad para mantenerse verde durante todo el año la convierten en una apuesta segura para quienes buscan resultados duraderos sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.

Más allá de la especie elegida, hay pequeños cuidados que ayudan a atravesar la temporada sin sobresaltos. Proteger las raíces con una capa de corteza o mulch, evitar que las macetas acumulen agua y aprovechar al máximo las horas de sol son medidas simples que suelen dar muy buenos resultados. Porque aunque el invierno transforme el paisaje, eso no significa que el jardín tenga que perder vida. Con las plantas adecuadas, incluso una mañana cubierta de escarcha puede seguir teniendo color.