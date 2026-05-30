El árbol que se planta en junio, da flores rosadas durante el verano y es muy fácil de cuidar

Muchos creen que en junio el jardín no admite cambios, pero el Árbol de Júpiter es la excepción perfecta. Te contamos el truco para que crezca sano y fuerte.

Junio es un mes perfecto para renovar el jardín con algunas plantas nuevas. Pero no todas crecen saludables durante el invierno. Por eso, los especialistas recomiendan plantar el Árbol de Júpiter que crece a gusto en el frío argentino.

Durante este mes el árbol entra en un periodo de reposo vegetal, lo que reduce considerablemente el estrés del trasplante y permite que sus raíces se asienten y fortalezcan bajo tierra antes de que llegue el calor fuerte. Aunque arroba parezca que no pasa nada, bajo tierra el sistema radicular empieza a adaptarse y asentarse en su nuevo hogar.

El árbol de Júpiter va a florecer en verano. En el invierno aprovecha a fijar sus raíces y en la primavera aparecen los primeros brotes. Luego desarrolla ramilletes de flores listos para adornar el jardín en verano.

Árbol de Júpiter Es uno de los árboles xerófitos para tu jardín Foto: Shutterstock El Árbol de Júpiter se puede plantar en junio. Shutterstock Una de las ventajas del Árbol de Júpiter es que es sumamente fácil de cuidar. En verano requiere de riegos regulares, pero una vez que el árbol es adulto, tolera muy bien las sequías. Además, aguanta perfectamente las heladas del invierno argentino y también las temperaturas extremas del verano.

Las precauciones para cuidar el árbol Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones para que la planta crezca saludable. Una de las más importantes es colocarlo en un lugar donde reciba 6 horas de sol directo al día. Si se planta en un lugar con sombra es probable que crezca muy lento y con pocas flores.