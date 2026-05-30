Cómo sacar las manchas de humedad de las paredes con un ingrediente de cocina

Las manchas de humedad en las paredes de casa tienen solución. Te contamos cómo quitarlas con un secreto de limpieza.

En las paredes de casa podemos encontrar diferentes tipos de humedad. Mientras que algunas son estructurales, otras son más bien superficiales. Hoy nos centraremos justamente en aquellas que aparecen en el baño o en ambientes donde el vapor y el encierro generan este problema constante.

Para quitar las manchas de moho y humedad, vamos a usar un ingrediente que todos tenemos en la alacena y que tiene múltiples usos en la limpieza del hogar: el vinagre blanco o de alcohol.

Por qué el vinagre sirve y cómo aplicarlo Si bien hay otros ingredientes de casa que podemos usar como el bicarbonato o el cloro, el vinagre es muy efectivo gracias a su composición que altera el pH de la superficie donde se aplica. En pocas palabras, el ambiente que crea es intoreable para el crecimiento del hongo.

Además, la aplicación es muy simple. Para limpiar las paredes simplemente tenemos que llenar un pulverizador con vinagre y rociar directamente sobre las zonas de la pared donde veamos moho. Dejamos actuar unas horas y luego, con un cepillo podemos frotar las manchas. Poco a poco, veremos como van desapareciendo.

Es común encontrarnos con moho en el baño. Foto: Shutterstock Elimina el moho y la humedad superficial de tu baño. Foto: Shutterstock