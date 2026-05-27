Sin lluvias en el horizonte: mayo se despide con déficit hídrico y junio arrancaría frío

El balance hídrico para el primer metro de suelo no es malo, aunque la falta de lluvias durante mayo profundizó las restricciones de humedad superficial. Sin precipitaciones previstas para esta semana, las labores de implantación seguirán dependiendo de lo que pueda suceder durante los primeros días de junio.

No se ven lluvias para esta semana, con lo cual las restricciones de humedad superficial no tendrán auxilio perentorio. Si no afecta significativamente la logística de las labores de implantación, es razonable esperar lo que pueda suceder con la primera semana de junio, sobre todo luego de los primeros cinco o seis días. Desde entonces, las lluvias tendrían mejores chances para el retorno.

Las últimas jornadas del mes de mayo transitarán con ligeras variaciones en la circulación, pero sin que se prevean precipitaciones en la mayor parte del país.

Durante lo que resta del día, algunas nubes bajas residuales de las nieblas de la madrugada transitarán áreas del centro del país, sobre todo el centro este. Los vientos del este noreste comenzarán a imponerse con el movimiento de una zona de alta presión desde el noreste de BA hacia el sudeste de Uruguay. Esto promueve una circulación del este sobre la Mesopotamia que va ganando componente norte hacia la franja mediterránea.

La recirculación de aire mantiene el ambiente fresco, pero las temperaturas máximas comienzan a crecer. Hoy solo se darían algunas lluvias muy modestas en el extremo sur de la Patagonia.

Nieblas, nubosidad y ambiente saturado

Para mañana miércoles, el litoral y el este bonaerense nuevamente quedarán expuestos a una situación favorable para las nieblas y neblinas, aunque no de una manera tan generalizada. La saturación del ambiente seguramente se dará, pero el viento se presentará como factor moderador de la condensación de las capas bajas, generándose neblinas y no nieblas tan cerradas.

Nuevamente, solo en algunos sectores dispersos del sur de la Patagonia pueden concretarse algunas lloviznas.

Hacia la jornada del jueves, las coberturas nubosas tendrán un vasto despliegue. Las mismas serán generadas por la incorporación de aire fresco y húmedo desde el este. Esta humedad oceánica no es acompañada por un factor de inestabilidad que se despliegue sobre el litoral o la región pampeana.

La nubosidad se provoca por la mezcla de aire que está susceptible a los fenómenos de condensación, en algunos casos en niveles muy cercanos a la superficie, provocando bancos de niebla. Si bien no se esperan lluvias, el ambiente no será muy favorable para las actividades de cosecha.

Un cierre de mayo frío y seco

Durante el viernes, el flujo de aire del noreste se intensifica. Normalmente, luego de varias jornadas sumando humedad, se podría esperar un aumento en la probabilidad de lluvias, pero este no será el caso. Mientras el ambiente se mantiene cercano a la saturación en capas bajas, la estructura media y alta de la atmósfera se mantendrá muy estable.

En consecuencia, no hay mecanismos que provoquen movimientos verticales y faciliten el desarrollo de la nubosidad para aumentar su potencial pluvial. Solo sobre Misiones y Formosa se activarían algunas áreas de tormenta, derivadas de una actividad más importante sobre Paraguay.

El último fin de semana del mes presentará condiciones de circulación variables. El sábado aún se mantendrá bajo la influencia del viento del sector noreste. Sin embargo, el cambio hacia el domingo será marcado por un pasaje frontal que volverá a incorporar aire frío.

Esta nueva masa de aire se proyectará hacia el norte del país en forma vigorosa, con vientos intensos del sector sur. Es aire que tiene origen en latitudes cercanas a Malvinas, una masa similar a la que vino provocando los enfriamientos en semanas previas.

No se esperan lluvias acompañando el pasaje de esta onda, salvando algunas lloviznas intermitentes y dispersas. Esto impone condiciones de partida estables, frías y secas para el inicio del trimestre de invierno.

Fuente: Agrositio.