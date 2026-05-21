Fin de semana largo del 25 de Mayo: ¿dónde habrá heladas y dónde nieve?

Este fin de semana largo se caracterizará por las temperaturas frías y heladas en algunas regiones se esperan nevadas y fuertes ráfagas de viento.

Las altas presiones mantienen vientos débiles, escasa nubosidad y condiciones ideales para un fuerte enfriamiento nocturno, especialmente sobre el centro del país y gran parte de la Patagonia, en este fin de semana largo.

Estas altas presiones se intensificarán gradualmente hasta el viernes, y luego, ya estables, seguirán favoreciendo condiciones de tiempo estable con temperaturas inferiores a los valores normales en amplias regiones del país. Las anomalías térmicas más marcadas continuarán concentrándose sobre el norte bonaerense y el centro-norte argentino. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa y el sur de Misiones mantendrán temperaturas considerablemente bajas para la época, mientras que las máximas de 20 °C quedarían restringidas al extremo norte del territorio nacional.

Las heladas dirán presente en zonas serranas de Córdoba y San Luis, como también en sectores del NOA y marginalmente en las sierras bonaerenses. El viernes, sobre sectores de Misiones se esperan lluvias y tormentas, con acumulados de hasta 25 mm. En contraste, el norte de la Patagonia experimentará un escenario completamente diferente: en el sur de Río Negro podrían registrarse ráfagas superiores a los 75 km/h, lo que favorecerá un progresivo ascenso de las temperaturas en esa región. El domingo, se esperan nevadas en la cordillera y precordillera patagónica sur, extendiéndose luego a la meseta. Lo mismo sucederá en la cordillera y precordillera mendocina.

mucho-frío Las heladas dirán presente en zonas serranas de Córdoba y San Luis, como también en sectores del NOA. Archivo.

25 de mayo: suben las temperaturas, pero sigue estable El feriado patrio encontrará a gran parte del país con condiciones de tiempo estables, con neblinas matinales en numerosas localidades del centro y este del país. La circulación atmosférica favorecerá el aporte de aire relativamente más cálido desde el norte, respecto a los días previos, haciendo que las temperaturas aumenten levemente. Sin embargo, aún seguirán siendo ideales para desayunar un rico chocolate caliente, ya que las mínimas serán generalizadas entre 4 y 10 °C en gran parte del país; en tanto que a la hora del almuerzo, el locro será una opción doblemente bienvenida: por la festividad patria, y porque las temperaturas máximas del lunes 25 de mayo raramente superarán los 18 °C en el centro, en tanto que serán del orden de los 20 °C en el extremo nordeste del país y entre 7 y 17 °C en la Patagonia.