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Fin de semana largo del 25 de Mayo: ¿dónde habrá heladas y dónde nieve?

Este fin de semana largo se caracterizará por las temperaturas frías y heladas en algunas regiones se esperan nevadas y fuertes ráfagas de viento.

Soledad Maciel Ramos Mejía

Este fin de semana largo es indispensable salir con abrigo.

Este fin de semana largo es indispensable salir con abrigo.

Archivo.

Las altas presiones mantienen vientos débiles, escasa nubosidad y condiciones ideales para un fuerte enfriamiento nocturno, especialmente sobre el centro del país y gran parte de la Patagonia, en este fin de semana largo.

Estas altas presiones se intensificarán gradualmente hasta el viernes, y luego, ya estables, seguirán favoreciendo condiciones de tiempo estable con temperaturas inferiores a los valores normales en amplias regiones del país. Las anomalías térmicas más marcadas continuarán concentrándose sobre el norte bonaerense y el centro-norte argentino. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa y el sur de Misiones mantendrán temperaturas considerablemente bajas para la época, mientras que las máximas de 20 °C quedarían restringidas al extremo norte del territorio nacional.

Las heladas dirán presente en zonas serranas de Córdoba y San Luis, como también en sectores del NOA y marginalmente en las sierras bonaerenses. El viernes, sobre sectores de Misiones se esperan lluvias y tormentas, con acumulados de hasta 25 mm. En contraste, el norte de la Patagonia experimentará un escenario completamente diferente: en el sur de Río Negro podrían registrarse ráfagas superiores a los 75 km/h, lo que favorecerá un progresivo ascenso de las temperaturas en esa región. El domingo, se esperan nevadas en la cordillera y precordillera patagónica sur, extendiéndose luego a la meseta. Lo mismo sucederá en la cordillera y precordillera mendocina.

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Las heladas dirán presente en zonas serranas de Córdoba y San Luis, como también en sectores del NOA.

Las heladas dirán presente en zonas serranas de Córdoba y San Luis, como también en sectores del NOA.

25 de mayo: suben las temperaturas, pero sigue estable

El feriado patrio encontrará a gran parte del país con condiciones de tiempo estables, con neblinas matinales en numerosas localidades del centro y este del país. La circulación atmosférica favorecerá el aporte de aire relativamente más cálido desde el norte, respecto a los días previos, haciendo que las temperaturas aumenten levemente. Sin embargo, aún seguirán siendo ideales para desayunar un rico chocolate caliente, ya que las mínimas serán generalizadas entre 4 y 10 °C en gran parte del país; en tanto que a la hora del almuerzo, el locro será una opción doblemente bienvenida: por la festividad patria, y porque las temperaturas máximas del lunes 25 de mayo raramente superarán los 18 °C en el centro, en tanto que serán del orden de los 20 °C en el extremo nordeste del país y entre 7 y 17 °C en la Patagonia.

Este fin de semana largo es indispensable salir con abrigo y, a diferencia de lo que reflejan las postales del cabildo del 25 de mayo de 1810, no necesitaremos paraguas.

* Soledad Maciel Ramos Mejía, meteoróloga de Meteored.

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