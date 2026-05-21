A pocas horas de Mendoza, estos tres pueblos de San Luis son perfectos para el fin de semana largo

El fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo aparece como una oportunidad ideal para salir unos días sin viajar demasiado lejos. Para quienes parten desde Mendoza , San Luis aparece entre las opciones cercanas para una escapada corta, gracias a la comodidad de sus rutas, la cercanía y la variedad de paisajes serranos que ofrecen sus pueblos .

Entre las opciones que más se destacan aparecen San Jerónimo, El Trapiche y La Carolina, tres destinos muy distintos entre sí, pero con algo en común: permiten bajar el ritmo y cambiar de paisaje en pocas horas de viaje.

San Jerónimo es uno de los pueblos más tranquilos de San Luis y también uno de los menos masivos. Ubicado cerca de la capital puntana, combina río, vegetación y un entorno serrano donde predominan el silencio y las caminatas cortas.

El lugar se volvió una escapada frecuente para quienes buscan descansar sin grandes circuitos turísticos. El arroyo, los espacios verdes y la sensación de aislamiento ayudan a construir un perfil muy distinto al de otros destinos más conocidos de la provincia.

San Jerónimo aparece como uno de los pueblos más tranquilos para descansar cerca de la capital puntana.

El Trapiche

El Trapiche probablemente sea uno de los pueblos serranos más clásicos de San Luis. Rodeado de ríos, diques y caminos de montaña, mantiene un movimiento turístico fuerte durante fines de semana largos y vacaciones.

La zona ofrece balnearios naturales, senderos y recorridos cercanos hacia puntos como el dique La Florida o Río Grande. Además, el entorno serrano y la vegetación convierten al pueblo en uno de los rincones más verdes de la provincia.

Este pueblo enamora a los turistas. El origen del nombre El Trapiche se remonta a la época colonial, cuando existió en la zona un molino —o trapiche— para procesar el oro extraído de la mina La Carolina.

La gastronomía y los alojamientos también ayudan a explicar por qué El Trapiche sigue siendo una de las escapadas más elegidas desde Mendoza cuando aparece un feriado largo.

La Carolina

Más al norte aparece La Carolina, quizás el más distinto de los tres pueblos. Ubicado en plena sierra puntana y a unos 1.600 metros de altura, fue reconocido por ONU Turismo dentro del programa Best Tourism Villages.

El antiguo pueblo minero conserva calles de piedra, casas bajas y una identidad muy ligada a la historia del oro en San Luis. El paisaje serrano, el aire fresco y el ritmo lento hacen que la experiencia allí se sienta completamente diferente.

LA-CAROLINA-2-900x675.v1 La Carolina es uno de los pueblos puntanos más buscados para escapadas de fin de semana largo desde Mendoza. ANSL

Además de recorrer el casco histórico, muchos visitantes aprovechan para caminar por los alrededores, conocer antiguos sectores mineros y disfrutar de uno de los entornos más pintorescos de la provincia.

Con el feriado largo del lunes 26 de mayo por la conmemoración del Primer Gobierno Patrio, estos pueblos vuelven a aparecer como opciones cercanas para quienes salen desde Mendoza y buscan naturaleza, montaña y unos días lejos de la rutina.