Estos son los cuatro pueblos de Córdoba que buscan ser elegidos entre los más lindos del mundo

Córdoba vuelve a posicionarse en el escenario internacional del turismo con cuatro pueblos candidatos a ser elegidos en los Best Tourism Villages 2026, el prestigioso reconocimiento impulsado por ONU Turismo que distingue a pueblos del mundo por su identidad cultural, sostenibilidad, patrimonio y desarrollo turístico responsable.

Las postulaciones de La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre consolidan a la provincia como uno de los grandes referentes argentinos en turismo rural y comunitario, en una edición récord que reúne 56 candidaturas provenientes de 19 provincias del país.

El programa Best Tourism Villages busca destacar destinos donde el turismo no solo funciona como motor económico, sino también como una herramienta para preservar tradiciones, fortalecer las comunidades locales y proteger el entorno natural. En este contexto, Córdoba apuesta fuerte con pueblos que combinan historia, paisajes serranos, cultura, gastronomía y una identidad propia muy marcada.

La selección final de los ocho destinos argentinos que competirán a nivel internacional quedará en manos de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Sin embargo, el hecho de contar con cuatro postulaciones ya representa un reconocimiento importante para la provincia.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani , destacó la relevancia de estas nominaciones y aseguró que reflejan el trabajo sostenido de las comunidades locales.

Los Reartes 1

“Córdoba tiene pueblos con identidad, historia y una enorme vocación turística. Estas postulaciones reflejan el compromiso de seguir desarrollando un turismo sostenible y auténtico, que pone en valor nuestras tradiciones y nuestros paisajes”, sostuvo.

Además, remarcó que el hecho de que cuatro localidades cordobesas formen parte de esta convocatoria récord “demuestra la fortaleza y diversidad de la oferta turística provincial” y genera nuevas oportunidades de promoción internacional.

Un certamen que posiciona al turismo rural

El reconocimiento Best Tourism Villages fue creado por ONU Turismo para visibilizar destinos rurales que preservan sus valores culturales y naturales mientras impulsan un desarrollo turístico equilibrado y sustentable.

El programa pone el foco en aspectos como la conservación del patrimonio, la inclusión social, el cuidado ambiental y la capacidad de las comunidades para generar experiencias auténticas para los visitantes.

Argentina viene consolidando una presencia destacada en este certamen y Córdoba ya cuenta con antecedentes importantes. En 2024, Villa Tulumba fue distinguida por su patrimonio histórico y su arquitectura colonial, mientras que en 2025 San Javier y Yacanto ingresaron al Programa Upgrade del concurso, fortaleciendo el posicionamiento internacional de la provincia.

Ahora, la expectativa vuelve a crecer con cuatro nuevos candidatos que representan distintas identidades y paisajes cordobeses.

Villa General Belgrano y su esencia centroeuropea

Ubicada en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano es uno de los destinos turísticos más reconocidos de la provincia y se caracteriza por su fuerte impronta centroeuropea.

Villa General Belgrano 3

La arquitectura alpina, las tradicionales casas de madera y piedra y las festividades vinculadas a las colectividades forman parte de la identidad de este pueblo serrano que cada año recibe miles de visitantes.

La localidad también es ampliamente conocida por su propuesta gastronómica, especialmente por la producción artesanal de cerveza y la elaboración de platos típicos alemanes y centroeuropeos.

Eventos tradicionales como la Fiesta Nacional de la Cerveza contribuyeron a posicionarla como uno de los polos turísticos más importantes de Córdoba, combinando cultura, gastronomía y naturaleza.

La Cumbrecita, el pueblo peatonal

La Cumbrecita aparece como uno de los destinos más singulares del país. Reconocido como el único pueblo peatonal de Argentina, su principal característica es la restricción del ingreso vehicular al casco urbano, promoviendo un modelo turístico basado en la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza.

Rodeado de bosques, arroyos y senderos serranos, el pueblo ofrece una experiencia vinculada al turismo activo y ambientalmente responsable.

La Cumbrecita 1

Sus construcciones de estilo alpino, sus calles sinuosas y el paisaje natural generan una de las postales más emblemáticas de las sierras cordobesas.

Además, La Cumbrecita viene desarrollando desde hace años políticas vinculadas a la preservación ambiental y al turismo sostenible, aspectos especialmente valorados por ONU Turismo en este tipo de reconocimientos.

La Cumbre y el encanto serrano de Punilla

En el Valle de Punilla, La Cumbre combina tradición, patrimonio y una importante oferta turística vinculada a la cultura y las actividades al aire libre.

La localidad mantiene una marcada influencia inglesa en su arquitectura y en parte de su identidad histórica, algo que puede observarse en muchas de sus construcciones tradicionales.

La Cumbre 1

Entre sus principales atractivos sobresalen la Casa Museo Mujica Lainez, el Museo de Motos y Bicicletas Antiguas y distintos circuitos históricos y religiosos que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Además de su perfil cultural, La Cumbre se destaca por actividades como trekking, golf, cabalgatas y parapente, aprovechando los paisajes serranos que rodean la localidad.

Los Reartes y la tradición criolla

Los Reartes, uno de los pueblos más antiguos del Valle de Calamuchita, completa la lista de candidatos cordobeses.

Declarado pueblo patrio años atrás, el destino conserva una fuerte identidad criolla y un importante patrimonio histórico que se refleja en sus calles empedradas, sus construcciones antiguas y sus tradiciones culturales.

Los Reartes 2

El casco histórico es uno de los principales atractivos de la localidad y se complementa con ríos, senderos y espacios naturales que convierten al pueblo en una propuesta ideal para quienes buscan experiencias vinculadas al turismo rural y cultural.

La combinación entre patrimonio, naturaleza y tradiciones locales es precisamente uno de los puntos fuertes que ONU Turismo evalúa en este tipo de postulaciones.

La presencia de cuatro localidades cordobesas entre las candidatas a los Best Tourism Villages 2026 ratifica el crecimiento del turismo rural en la provincia de Córdoba y el interés creciente por destinos que priorizan experiencias auténticas y sostenibles con estos pueblos que buscan consolidarse como modelos de desarrollo donde el cuidado del patrimonio cultural y natural ocupa un lugar central.