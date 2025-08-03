Maimará: cómo es el pueblo jujeño que compite para ser uno de los más lindos del mundo

En un emotivo acto celebrado en su plaza central, el pueblo jujeño de Maimará recibió este fin de semana la certificación oficial que lo acredita como uno de las ocho localidades elegidas para representar a la Argentina en el certamen internacional " Best Tourism Villages " 2025, impulsado por ONU Turismo .

La localidad jujeña competirá junto a otros 270 pueblos de 65 países por un lugar en la red mundial de destinos turísticos sostenibles más auténticos del planeta.

Maimará está ubicado en el departamento de Tilcara de la provincia de Jujuy. Su entorno geográfico pertenece a la quebrada de Humahuaca. Su nombre significa “Estrella que cae” en lengua Aymara. Se trata de un pueblo agrícola ubicado al pie de La Paleta del Pintor, un cerro de formas y colores maravillosos, dan marco auténticamente quebradeño.

La entrega del certificado coincidió con las celebraciones del Mes de la Pachamama , un momento de especial significado para la comunidad andina. En ese marco, se realizó una ofrenda a la Madre Tierra, seguida por espectáculos de música, ferias de productos locales y una fuerte presencia de turistas y pobladores emocionados.

“ Hoy es un día muy especial para Jujuy . Maimará fue preseleccionado entre más de 200 pueblos de todo el país y ahora representa a la Argentina entre 270 localidades de todo el mundo. Es un enorme orgullo”, destacó el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos . Y agregó: “Lo que nos distingue es la sustentabilidad, el cuidado de las raíces, el entorno, la cultura y la tradición. Maimará demuestra que es posible potenciar el turismo sin perder la esencia”.

maimará best tourism village (3)

Valdecantos remarcó que el secreto del éxito de Maimará radica en su modelo de desarrollo turístico sustentable: “Lo que se valora acá no es solo la belleza paisajística, sino un enfoque de gestión responsable. Maimará cuida su entorno natural, preserva sus tradiciones, involucra a toda la comunidad en la planificación turística. Eso es lo que hoy busca el turismo en el mundo: autenticidad con responsabilidad”.

Además, resaltó que esta nominación se da en un mes muy especial para los pueblos jujeños: “Estamos en agosto, el mes de la Pachamama, en el que agradecemos a la Madre Tierra. Este año también le pedimos que nos acompañe a obtener este reconocimiento. Ya lo logramos en 2021 con Caspalá, y hoy Maimará tiene todas las condiciones para estar entre los mejores pueblos del planeta”.

maimará best tourism village (6)

Consultado por los próximos pasos del certamen, Valdecantos explicó: “Ahora debemos esperar a cuando la Organización Mundial del Turismo dé a conocer a los pueblos seleccionados. Pero ya con haber llegado hasta aquí, el impacto es enorme: todo el mundo ya sabe dónde queda Maimará, lo está mirando, y eso genera oportunidades de desarrollo concretas”.

Por su parte, Pablo Cagnoni, director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo de la Nación, remarcó: “Este certamen no premia solo a los lugares más lindos, sino a los que conservan su naturaleza, identidad y tradiciones, y apuestan al desarrollo local sostenible. Maimará encarna todo eso”.

Un pueblo al pie de la "Paleta del Pintor"

Durante el acto, se destacó la participación de Josefina Aragón, una referente cultural de 90 años reconocida como “Abuela Madre de los Pueblos Originarios”. Ella fue elegida simbólicamente para recibir el certificado, en representación de la memoria viva del pueblo. “No hay que lastimar a la Pachamama, hay que respetarla, porque ella nos sostiene. El turismo debe hacerse con amor y conciencia”, expresó con emoción.

La intendenta Susana Prieto también celebró la nominación: “Esta es una fiesta de todos. Maimará se caracteriza por su gente humilde y generosa, por su paisaje, su comida y su historia viva. Estamos muy orgullosos de que nos reconozcan internacionalmente por lo que somos”.

maimará best tourism village (8)

Junto a Maimará, los otros siete pueblos argentinos nominados son: San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja), Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y Uspallata (Mendoza). La Organización Mundial del Turismo (OMT) anunciará los resultados finales entre octubre y noviembre de este año.

maimará best tourism village (9)

Best Tourism Village

Cagnoni enfatizó además: “Este es un certamen que empezó en 2021, esta es la quinta edición del programa, y ya Argentina tiene 6 pueblos que han sido reconocidos internacionalmente: Caspalá en 2021, La Carolina en 2023, y el año pasado tuvimos la suerte y también fruto del trabajo de tener 4 pueblos más argentinos reconocidos, que son Villa Tulumba en Córdoba, Gaiman y Trevelin en la provincia de Chubut, y Caviahue-Copahue en la provincia de Neuquén”.

maimará best tourism village (4)

Según afirmó, la sola postulación ya implica un avance significativo: “Postular no es algo sencillo. Implica que el municipio y la provincia se organicen, que analicen el tipo de desarrollo turístico que tienen, con qué actores interactúan, qué tipo de turismo quieren. Ya eso ordena la gestión”.

“Más allá de quedar seleccionados o no, este proceso ayuda a ver qué tipo de turismo quieren seguir teniendo. Y desde Nación vamos a seguir potenciando y difundiendo estos pueblos que conservan lo auténtico y lo identitario”, agregó.

A su vez, comentó: “Cada vez son más los turistas que buscan contacto con lo real, lo tradicional, lo auténtico. Y sabemos que eso genera desarrollo económico, empleo y fortalecimiento del tejido social local”.

maimará best tourism village (2)

Maimará, con sus cerros multicolores como La Paleta del Pintor, su gastronomía ancestral basada en productos autóctonos como el maíz y la quinoa, y su profundo respeto por la Pachamama, busca ahora escribir una nueva página en su historia: convertirse en uno de los pueblos más reconocidos del mundo por su identidad, sostenibilidad y hospitalidad.

¿Cómo llegar?

Se encuentra a solo 77 km de San Salvador de Jujuy, con acceso asfaltado por la Ruta Nacional 9. Cuenta con transporte público regular, alojamientos familiares y una oferta turística basada en la autenticidad y calidez de su gente.