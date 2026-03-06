El pueblo bonaerense que enamora a los jubilados: playas calmas y aire puro a 150 km de Buenos Aires

Cada vez más personas buscan escapadas breves sin tener que recorrer largas distancias ni convivir con destinos saturados. En ese mapa aparece Punta Indio, un pueblo bonaerense que gana protagonismo entre quienes priorizan la calma y el contacto con el entorno natural. Para muchos jubilados , se convirtió en una alternativa ideal: cercana, accesible y lejos del ruido urbano.

Ubicado dentro del Parque Costero del Sur y a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , este pueblo rural combina playas sobre el Río de la Plata, calles arboladas y un ritmo que invita a bajar un cambio. No hay grandes complejos turísticos ni movimiento masivo. La propuesta es otra: descanso real y naturaleza preservada.

Uno de los grandes atractivos del lugar son sus costas amplias y poco concurridas. Las aguas del Río de la Plata bañan balnearios donde el ambiente es seguro y relajado. El paisaje se completa con senderos naturales, pequeñas quebradas y sectores ideales para caminar sin apuro.

El destino convoca tanto a parejas como a grupos familiares que buscan aire libre . Además del descanso, hay espacio para actividades náuticas. Kayak, kitesurf y stand up paddle son algunas de las opciones más elegidas cuando el clima acompaña. También existen áreas habilitadas para la pesca deportiva.

El entorno favorece el avistaje de aves y las cabalgatas. Son propuestas sencillas, pero muy valoradas por quienes desean reconectar con la naturaleza sin grandes exigencias físicas.

Tres balnearios con identidad propia de pueblo

Punta Indio cuenta con tres playas principales, cada una con características distintas. El Pericón es uno de los puntos más conocidos. Ofrece amplios espacios para disfrutar del agua y practicar deportes acuáticos. También dispone de sectores pensados para pescadores.

La Escondida, fiel a su nombre, se destaca por su perfil más íntimo. Es elegida por quienes buscan silencio y jornadas extensas frente al río sin aglomeraciones. Allí el tiempo parece avanzar más lento.

Playa Las Ruinas, en tanto, combina serenidad con historia. En sus alrededores se observan restos de antiguas construcciones que despiertan curiosidad. Es un sitio apropiado para caminar, remar o simplemente contemplar el paisaje.

Dónde alojarse y cómo llegar

El pueblo ofrece una propuesta variada de hospedaje y gastronomía. Hay paradores, restaurantes y estancias que permiten planificar desde una escapada corta hasta una estadía más prolongada. Una de las alternativas más originales es “Los Domos”, un espacio de glamping que permite dormir rodeado de naturaleza con todas las comodidades.

Llegar es sencillo. En auto, se puede tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata hasta el kilómetro 48 y luego continuar por la Ruta Provincial 36. Otra opción es circular por la Ruta Provincial 2 y empalmar con la misma vía. Para quienes prefieren transporte público, desde La Plata parte el servicio de Expreso La Plata (Línea 600) hasta Verónica, con conexión posterior al destino final. Desde la capital, también es posible combinar tren de la Línea Roca hasta Alejandro Korn y luego colectivo.

Con su cercanía y su perfil sereno, Punta Indio se consolida como un refugio ideal para quienes desean frenar el ritmo y disfrutar de paisajes abiertos. Un rincón todavía poco explorado que ofrece algo cada vez más buscado: tranquilidad auténtica a pocos kilómetros de la ciudad.