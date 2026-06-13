El pueblo patagónico rodeado por dos lagos de colores completamente distintos

En este pueblo de Santa Cruz , el paisaje cambia constantemente. Lago Posadas aparece rodeado de montañas, rutas escénicas y dos lagos pegados entre sí que sorprenden por tener colores completamente distintos.

La localidad se encuentra en el noroeste santacruceño, cerca del límite con Chile y muy próxima al Monte San Lorenzo, la montaña más alta de la provincia. El entorno del pueblo combina estepa, cordillera y grandes espejos de agua en una de las regiones más aisladas y visuales de la Patagonia .

Uno de los grandes atractivos del lugar está justamente en los lagos Posadas y Pueyrredón. Aunque están conectados naturalmente, cada uno mantiene tonalidades diferentes: uno suele mostrar aguas turquesas intensas y el otro colores mucho más oscuros y profundos, una imagen que se volvió característica de esta parte de Santa Cruz.

Muy cerca del pueblo también aparece el Arco de Piedra, una enorme formación natural erosionada por el viento y el agua que terminó c onvirtiéndose en una de las postales más conocidas del noroeste provincial .

El Arco de Piedra aparece como una de las formaciones naturales más conocidas cerca de este pueblo del noroeste de Santa Cruz.

El recorrido por la zona incluye además rutas panorámicas, miradores y caminos de ripio donde la sensación de aislamiento forma parte central de la experiencia. En esta región de la Patagonia, las distancias y el paisaje dominan mucho más que cualquier infraestructura turística.

La cercanía con el Monte San Lorenzo suma otro de los grandes paisajes del área. Con más de 3.700 metros de altura, el macizo aparece nevado gran parte del año y domina buena parte del horizonte alrededor del pueblo.

La pesca deportiva, el trekking y las travesías por rutas escénicas también forman parte de la actividad habitual de quienes llegan hasta Lago Posadas, especialmente durante los meses más cálidos de la Patagonia austral.

Por eso este pueblo santacruceño se volvió uno de los rincones más impactantes del sur argentino. Entre lagos glaciares, montañas enormes y caminos que atraviesan la estepa, Lago Posadas ofrece una Patagonia mucho más salvaje y menos conocida.