El pueblo que fue elegido entre los más lindos del mundo y queda a unas horas de Mendoza

El pueblo de La Carolina aparece entre montañas y caminos serranos que conducen a uno de los rincones más pintorescos del centro argentino. Sus calles de piedra, casas bajas y el paisaje montañoso que lo rodea crean una escena que recuerda a los antiguos pueblos mineros.

La Carolina se ubica en el departamento Pringles, en San Luis , y forma parte de un entorno serrano donde la naturaleza domina el paisaje. El pueblo fue reconocido dentro del programa Best Tourism Villages impulsado por la Organización Mundial del Turismo, que distingue a pequeñas localidades rurales con fuerte identidad cultural y paisajística.

El origen del pueblo está ligado a la actividad minera del siglo XVIII. En esa época se descubrieron vetas de oro en la zona y comenzó el desarrollo de un pequeño asentamiento que con el tiempo dio forma al pueblo actual.

Hoy ese pasado todavía puede percibirse en sus calles empedradas, construcciones históricas y senderos que conducen hacia antiguas zonas de explotación minera. El recorrido por el pueblo permite descubrir miradores naturales y rincones donde el paisaje serrano se vuelve protagonista .

El entorno invita a realizar caminatas entre cerros y quebradas que rodean al pueblo. La combinación de montañas, aire puro y tranquilidad convierte a La Carolina en un destino elegido para descansar y recorrer sin apuro.

Uno de los puntos más visitados es el cerro Tomolasta, desde donde se obtienen panorámicas amplias del valle y del pueblo enclavado entre las sierras. El ascenso permite observar cómo el paisaje cambia a medida que se gana altura.

La escala del pueblo se mantiene pequeña y serena. Sus calles, plazas y edificios históricos conservan una identidad que refuerza la sensación de estar en un lugar donde el tiempo transcurre con otro ritmo.

Ubicado a unas cinco horas de Mendoza por ruta, el pueblo aparece como una escapada serrana diferente dentro del mapa turístico argentino. La Carolina se consolida así como un pueblo donde historia minera, paisaje de montaña y arquitectura tradicional construyen una de las escenas más pintorescas del país.