El pueblo serrano con un hermoso lago que se esconde a pocas horas de Mendoza

Entre sierras suaves y un lago que domina el paisaje, este pueblo aparece como una escapada tranquila del centro del país.

El pueblo de Potrero de los Funes se organiza alrededor de un lago rodeado por sierras.

Apenas el camino empieza a rodear el lago, el pueblo de Potrero de los Funes aparece entre sierras y vegetación serrana. El paisaje se abre en una postal amplia donde el agua ocupa el centro de la escena y las montañas bajas enmarcan el horizonte.

Potrero de los Funes se ubica a pocos kilómetros de la ciudad de San Luis y se organiza alrededor de su lago artificial, uno de los rasgos más característicos del lugar. El espejo de agua, rodeado por un circuito vial panorámico, estructura la vida del pueblo y define su identidad turística.

Te puede interesar El pueblo de Córdoba que enamora con su río y aire serrano

Durante el otoño el paisaje adquiere un ritmo distinto. Las temperaturas más suaves permiten recorrer el entorno con tranquilidad, caminar por la costanera o disfrutar de miradores naturales desde donde se observa el lago y las sierras que lo rodean.

El circuito que rodea el lago es uno de los recorridos más conocidos del pueblo. A lo largo de sus curvas aparecen miradores, sectores para detenerse y espacios desde donde se puede contemplar el paisaje sin interrupciones. Además del lago, el pueblo invita a recorrer senderos serranos que se internan en el relieve cercano. Caminatas cortas, recorridos en bicicleta y paseos por caminos rurales forman parte de la experiencia habitual para quienes visitan la zona.

image El circuito que rodea el lago permite observar el paisaje completo del pueblo. ANSL La escala urbana se mantiene tranquila. Casas bajas, alojamientos turísticos y restaurantes frente al agua acompañan la vida cotidiana sin alterar el carácter natural del entorno. El reflejo del cielo sobre el lago y el cambio de colores en la vegetación durante el otoño refuerzan el atractivo visual del lugar. Las tardes suelen ofrecer vistas abiertas donde el paisaje serrano se vuelve protagonista.