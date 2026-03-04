El pueblo de Buenos Aires para un día de campo inolvidable

¿Con ganas de turistear? escapada de un día: el rincón más antiguo de Buenos Aires. Ni playa ni sierras: el pueblo histórico que es furor.

Baradero es un viaje al pasado de Buenos Aires. Fundado en 1615, este destino ostenta el título de localidad más antigua de la provincia actualmente. Se ubica a menos de 150 kilómetros de la Capital Federal. Ofrece historia, río y campo en un solo lugar. Es el plan ideal para una escapada breve y económica este mismo fin de semana.

Una escapada a un pueblo histórico La estación de tren te deja a pasos del centro histórico. Puedes recorrer sus calles coloniales a pie con total tranquilidad. Muchos visitantes llevan sus bicicletas para pedalear junto al río Paraná. El paisaje fluvial acompaña cada metro del trayecto con aire puro. Es una experiencia visual que relaja el cuerpo y la mente.

pueblo El Paseo del Cristo es una parada obligatoria en la ruta 41. Una gran escalinata de madera conduce hacia miradores con vistas increíbles. Desde lo alto observas toda la ciudad y el entorno natural verde. Es el sitio preferido por los fotógrafos que buscan la mejor luz. El silencio de la altura corta con el ruido urbano.

pueblo 3 La Iglesia Santiago Apóstol guarda secretos de cuatro siglos de vida. Su arquitectura original maravilla a quienes aprecian los detalles de otra época. Es el corazón de un pueblo que cuida sus raíces con orgullo. Caminar por su plaza principal invita a bajar la velocidad diaria. Aquí el tiempo parece detenerse para beneficio del turista curioso.