La escapada perfecta a este pueblo de San Luis: gastronomía y ríos
El pueblo colonial de San Luis que sorprende. Sierras, pulperías y ríos: la joya oculta puntana para disfrutar en otoño.
Está a pocas horas. En el corazón de San Luis, a solo 30 kilómetros de la capital provincial y a unas tres horas en auto desde Mendoza, Estancia Grande se consolida como una escapada perfecta. Naturaleza, historia y gastronomía se combinan en un destino que gana fama entre viajeros que buscan aire puro y tradición.
Un pueblo con tradición
Estancia Grande conserva espíritu colonial. El paisaje: calles empedradas, casas bajas y lentitud. El atractivo está en lo simple: sierras, ríos y mesas largas con comida criolla.
Rodeado por cordones serranos, el pueblo ofrece vistas abiertas y atardeceres amplios. Los ríos El Virorco y Las Águilas atraviesan la zona con aguas claras. En verano, la temperatura ronda los 30 grados y el agua se vuelve refugio natural.
Uno de sus mayores atractivos es el Camino de las Pulperías. Allí se encuentran sitios históricos como la Pulpería del Negro, Memenhue y La Salamanca. Estos espacios rescatan recetas locales y escenas de otra época.
En las mesas aparecen empanadas sanluiseñas, pollo a la parrilla y pan casero. También vinos regionales y dulces artesanales. El turismo gastronómico crece en la provincia y este circuito es parada obligada.
Para quienes buscan movimiento, hay senderos serranos y zonas de trekking. La pesca deportiva convoca visitantes en temporada alta. Familias y grupos de amigos eligen el lugar para pasar el día junto al río.