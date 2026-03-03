La escapada perfecta a este pueblo de San Luis: gastronomía y ríos

El pueblo colonial de San Luis que sorprende. Sierras, pulperías y ríos: la joya oculta puntana para disfrutar en otoño.

Está a pocas horas. En el corazón de San Luis, a solo 30 kilómetros de la capital provincial y a unas tres horas en auto desde Mendoza, Estancia Grande se consolida como una escapada perfecta. Naturaleza, historia y gastronomía se combinan en un destino que gana fama entre viajeros que buscan aire puro y tradición.

Embed - San Luis Rodeado por cordones serranos, el pueblo ofrece vistas abiertas y atardeceres amplios. Los ríos El Virorco y Las Águilas atraviesan la zona con aguas claras. En verano, la temperatura ronda los 30 grados y el agua se vuelve refugio natural.

san luis1 Uno de sus mayores atractivos es el Camino de las Pulperías. Allí se encuentran sitios históricos como la Pulpería del Negro, Memenhue y La Salamanca. Estos espacios rescatan recetas locales y escenas de otra época.

san luis1 En las mesas aparecen empanadas sanluiseñas, pollo a la parrilla y pan casero. También vinos regionales y dulces artesanales. El turismo gastronómico crece en la provincia y este circuito es parada obligada.