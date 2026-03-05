El Chaltén cobrará a turistas que no duerman en el pueblo

Nueva tasa en El Chaltén: quiénes deberán pagarla. El Chaltén fija un cobro extra a visitantes por el día.

Se acabó el ingreso gratis. El Chaltén empezó a cobrar una tasa a los turistas que visitan el pueblo sin pasar la noche allí. La medida ya está en vigencia y alcanza a excursionistas que llegan por el día. Cada visitante debe pagar $3.000 al ingresar si no tiene una reserva de alojamiento registrada.

Quiénes deben pagar para entrar a El Chaltén El cobro rige desde el martes y se realiza en los accesos al pueblo. Los turistas reciben un código QR para completar el pago. La tasa alcanza a quienes llegan en excursiones organizadas, autos particulares o vehículos de alquiler.

chalten El Chaltén recibe miles de visitantes cada temporada. Muchos llegan desde El Calafate, recorren senderos y regresan el mismo día. Ese flujo genera presión sobre servicios básicos del pequeño pueblo cordillerano.

La Municipalidad basó la decisión en la Ordenanza Tarifaria Anual 2025, aprobada a fines del año pasado. La norma autoriza el cobro de una tasa turística destinada a sostener servicios que utilizan los visitantes. El dinero recaudado se usará para mantener baños públicos, reforzar la recolección de residuos y mejorar la limpieza de espacios comunes. Las autoridades locales sostienen que el número de turistas creció mucho en los últimos años.

No todos deberán pagar. Los pasajeros que llegan en ómnibus de línea regular quedan exentos del cobro. En ese caso la tasa ya está incluida en el valor del pasaje. También quedan fuera del pago quienes acrediten alojamiento habilitado en el pueblo. Hoteles, hosterías y cabañas registradas sirven como comprobante para evitar el cargo adicional.