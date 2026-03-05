Netflix: la serie policial que redefinió el género y ya es un éxito con su vuelta a la plataforma

Con cinco temporadas de pura adrenalina, conocé los detalles de la producción que anticipó el debate sobre la vigilancia masiva.

El gigante del streaming acaba de sacudir su catálogo con un movimiento que nadie vio venir. Sin alfombras rojas ni grandes anuncios publicitarios, Netflix rescató una de las ficciones criminales más aclamadas de la última década, provocando un sismo inmediato en foros y redes sociales.

Se trata de un regreso estratégico que muchos daban por perdido en el abismo digital y que ahora vuelve a estar a disposición de los usuarios para maratonear de punta a punta.

person-of-interest4 Netflix recuperó las cinco temporadas completas de "Vigilados: Person of Interest". IMDB La gran sorpresa para la comunidad seriéfila es el desembarco de Vigilados: Person of Interest, la obra maestra creada por Jonathan Nolan que brilló originalmente entre 2011 y 2016. Aunque la plataforma suele apostar sus fichas a las superproducciones propias, esta vez decidió fortalecer su biblioteca con este policial de culto.

person-of-interest2 La serie creada por Jonathan Nolan explora los peligros de la vigilancia tecnológica masiva. IMDB Netflix apuesta a la nostalgia: el regreso de Person of Interest y el enigma de John Reese El corazón de la serie late gracias a John Reese, un enigmático exagente de la CIA entrenado para las operaciones más peligrosas, quien tras abandonar su pasado termina viviendo en la marginalidad como un vagabundo. Su vida da un vuelco de 180 grados al cruzarse con Harold Finch, un excéntrico millonario con un secreto tecnológico capaz de cambiar el mundo.

person-of-interest John Reese, el exagente de la CIA que pasa de la indigencia a la acción extrema. IMDB Según detalla el resumen oficial de la plataforma: "Un millonario recluta al espía John Reese para usar un programa informático secreto y localizar a personas a punto de cometer actos violentos antes de que sea demasiado tarde".