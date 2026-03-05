La imperdible miniserie argentina de drama que está en Netflix

La miniserie de drama argentina disponible en Netflix no te dejará moverte del sillón. ¡Prepara el pochoclo y acomódate en el sillón!

Las producciones locales siguen dando de qué hablar en Netflix. Aquí te contamos acerca de una miniserie argentina de drama y suspenso que está basada una novela de Harlan Coben. Fue adaptada al español por guionistas y directores argentinos. ¿De cuál se trata? De Atrapados( Caught).

La trama gira en torno a Ema Garay, una periodista de Bariloche que se ha hecho conocida por exponer a criminales que han escapado de la justicia. Cuando una joven de 16 años desaparece, Ema comienza una investigación que la lleva a enfrentarse con sospechosos, secretos locales y dilemas personales.

El elenco está encabezado por Soledad Villamil como Ema, junto a Juan Minujín y Alberto Ammann, entre otros talentos argentinos. También participan actores como Matías Recalt, Fernán Mirás y Mike Amigorena, que aportan profundidad a los distintos personajes de la historia.

La miniserie tiene seis episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno y fue filmada en varias locaciones de Argentina, incluyendo San Carlos de Bariloche y Buenos Aires. La dirección estuvo a cargo de Miguel Cohan y Hernán Goldfrid, con producción de Vanessa Ragone.