Quiénes están detrás del éxito de En el barro de Netflix

En el barro es una serie disponible en Netflix que amplía el universo de El marginal. Aquí te contamos quiénes son los que llevan adelante el proyecto.

En el barro es tendencia desde su reciente estreno en Netflix. La segunda temporada se lanzó el mes pasado y no pasó desapercibida por los suscriptores de la popular plataforma. La serie amplía el universo narrativo que comenzó con El marginal, una de las ficciones argentinas más exitosas de los últimos años.

Detrás del proyecto se encuentra un equipo creativo que ya había trabajado en la serie original y que volvió a reunirse para desarrollar esta nueva historia ambientada en una cárcel de mujeres. El principal responsable del proyecto es Sebastián Ortega, creador del universo de El marginal.

en el barro En el barro tendrá una tercera temporada en Netflix. Instagram @erikadesauturiestra En esta nueva ficción, Ortega participa como productor y uno de los impulsores de la idea. Desde su productora Underground Producciones, volvió a apostar por una historia que explora el mundo carcelario, aunque esta vez con foco en los vínculos, conflictos y jerarquías que se generan dentro de La Quebrada, un penal femenino.

En el barro es un éxito en Netflix y se espera una tercera temporada Embed - En el barro - tráiler temporada 2 Es una producción realizada en conjunto con Netflix y Telemundo Studios. Esta alianza permitió desarrollar una ficción pensada para un público internacional, con una narrativa intensa y un despliegue de producción similar al que tuvo El marginal, que logró gran repercusión dentro y fuera de Argentina.

El trabajo de guion está a cargo de un equipo de escritores. Entre ellos se encuentran Silvina Frejdkes, Alejandro Quesada y Omar Quiroga, quienes participaron también en proyectos vinculados a la serie original. Junto a Ortega desarrollaron la trama que sigue a un grupo de mujeres detenidas y las alianzas que se forman dentro del penal ficticio.