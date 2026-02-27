El álbum del detrás de escena de En el barro en Netflix que pocos vieron

En el barro continúa cautivando a los usuarios de Netflix. Aquí te enseñamos unas fotografías que uno de los actores compartió en redes sociales.

En el barro es una serie argentina de Netflix que muestra la vida dentro de un penal de mujeres. Dirigida por Sebastián Ortega, acaba de lanzar su segunda temporada y es todo un éxito en la plataforma. La trama explora la supervivencia, la lealtad y las decisiones extremas que surgen en el penal de La Quebrada.

Lo cierto es que la prisión donde se desarrolla la producción no existe en la realidad. Es un lugar ficticio creado para la historia. Para darle realismo, la producción construyó los pabellones y patios en una antigua fábrica abandonada en San Martín, provincia de Buenos Aires.

En el barro es un éxito en Netflix Embed - En el barro - tráiler temporada 2 Es un spin-off de El Marginal y en el reparto está Ana Garibaldi, Verónica Llinás, Lorena Vega, La China Suárez, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta, Inés Estévez, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca, entre otras talentosas.

El guion es de Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. Dirigen Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. La producción es de Johanna Westein y Rodrigo Paz. Por su parte, Pablo Culell, Javier Pons y Juan Ponce llevan adelante la producción ejecutiva.

El álbum de fotos que compartió el nieto de Gladys de En el barro Además, uno de los que se destacó en el elenco fue León Vilariño, un niño de 10 años que se puso en la piel de Juan Pablo Borges, el nieto de la protagonista Gladys Borges e hijo de Diosito (de El Marginal). En sus redes sociales, el pequeño compartió imágenes del detrás de escena del rodaje que pocos vieron.