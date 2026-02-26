La película argentina que te interesará si te gustó En el barro

Netflix cuenta con un amplio catálogo. Si ya viste En el barro y te gustó, aquí te dejamos una película argentina española que podría interesarte.

La historia sigue a Andrea Casamento, una mujer de clase media cuya vida cambia radicalmente cuando su hijo es detenido de manera inesperada y enfrenta el sistema judicial y penitenciario sin apoyo ni respuestas claras. Andrea decide investigar por su cuenta lo que le pasó a su hijo y, en ese camino, empieza a descubrir las dificultades burocráticas y los prejuicios que enfrentan las familias de personas privadas de libertad.

El director Benjamín Ávila, conocido por obras como Infancia Clandestina, decidió adaptar esta historia basada en hechos reales para visibilizar una realidad poco mostrada en el cine: la de las personas que esperan en largas filas fuera de las cárceles para visitar a sus seres queridos.

La filmación incluyó escenas dentro de una cárcel argentina de hombres, algo inédito en el cine del país, lo que intensificó la experiencia para los actores y le dio verosimilitud a las secuencias más crudas de la película.

A través de la historia, la película no solo explora la lucha de una madre por su hijo, sino también la solidaridad inesperada que nace entre las mujeres que hacen fila cada día para ver a sus familiares, transformando un dolor compartido en red de apoyo y contención.